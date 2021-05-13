Yabancılardan Türkiye'ye büyük ilgi! Konut satışları yüzde 416 arttı!
Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'den konut alımlarını hızlandırdı. TÜİK'in verilerine göre yabancılara yapılan konut satışı Nisan'da yıllık bazda yüzde 416 arttı.
13.05.2021 09:06
- Son Güncelleme: 13.05.2021 09:06
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.