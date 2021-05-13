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Yabancılardan Türkiye'ye büyük ilgi! Konut satışları yüzde 416 arttı!

Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'den konut alımlarını hızlandırdı. TÜİK'in verilerine göre yabancılara yapılan konut satışı Nisan'da yıllık bazda yüzde 416 arttı.

13.05.2021 09:06 - Son Güncelleme: 13.05.2021 09:06
Yabancılardan Türkiye'ye büyük ilgi! Konut satışları yüzde 416 arttı!

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan'da yıllık bazda yüzde 416.1 artarak 4 bin 77'ye yükseldi.

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Yabancılardan Türkiye'ye büyük ilgi! Konut satışları yüzde 416 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

Yabancılardan Türkiye'ye büyük ilgi! Konut satışları yüzde 416 arttı!

Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 13 bin 964'e yükseldi.

Yabancılardan Türkiye'ye büyük ilgi! Konut satışları yüzde 416 arttı!

İŞTE EN ÇOK KONUT ALAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI

Çin

55

İsveç

60

Yabancılardan Türkiye'ye büyük ilgi! Konut satışları yüzde 416 arttı!

Lübnan

61

Sudan

53