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%10'a ulaşması bekleniyor! Talepler belli oldu! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesilecek

Bu ay zamlı ikramiyeleriyle ek gelir sağlayan emekliler şimdi heyecanla Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Ayrıca ek ödeme tutarında artış yaşanıp yaşanmayacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor ve son gelişmeler anbean takip edilmekte. Bilindiği üzere emekliler ek ödeme hakkında yeni talepler gündeme geldi. Her ay emeklilere maaşlarıyla beraber ek ödeme de yapılıyor. Temmuz zammı için ipuçları ortaya çıkarken diğer yandan da ek ödeme ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ek ödeme tutarı için yüzde 8 ya da 10 artış olması yönünde taleplerde bulunuldu.

13.05.2021 01:22 - Son Güncelleme: 13.05.2021 01:22
%10'a ulaşması bekleniyor! Talepler belli oldu! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesilecek

Mayıs ayında bayram ikramiyelerini ceplerine koyan emekliler şimdi Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklanmış durumda. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarının yanında yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emeklilere maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzde 8 ya da 10 olsun' teklifi geldi. Talep hayata geçerse, gelirlerde artış yaşanacak. Emekliler ek ödeme miktarında herhangi bir artış olup olmayacağını merak ederken gözler Temmuz ayına çevrildi.

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%10'a ulaşması bekleniyor! Talepler belli oldu! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesilecek

EMEKLİ EK ÖDEME ARTIŞI OLACAK MI?

Emeklilere her ayı maaşlarıyla birlikte ek ödeme yapılıyor. Ek ödemeler vergi iadesinin yerine geliyor.

%10'a ulaşması bekleniyor! Talepler belli oldu! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesilecek

Maaşı 1.554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

%10'a ulaşması bekleniyor! Talepler belli oldu! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesilecek

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak.

%10'a ulaşması bekleniyor! Talepler belli oldu! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesilecek

Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.