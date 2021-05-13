%10'a ulaşması bekleniyor! Talepler belli oldu! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesilecek

Bu ay zamlı ikramiyeleriyle ek gelir sağlayan emekliler şimdi heyecanla Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Ayrıca ek ödeme tutarında artış yaşanıp yaşanmayacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor ve son gelişmeler anbean takip edilmekte. Bilindiği üzere emekliler ek ödeme hakkında yeni talepler gündeme geldi. Her ay emeklilere maaşlarıyla beraber ek ödeme de yapılıyor. Temmuz zammı için ipuçları ortaya çıkarken diğer yandan da ek ödeme ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ek ödeme tutarı için yüzde 8 ya da 10 artış olması yönünde taleplerde bulunuldu.

13.05.2021 01:22 - Son Güncelleme: 13.05.2021 01:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





