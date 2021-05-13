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Emeklilikte flaş düzenleme! Yaş sınırı esnetilecek! BES’teki yeni düzenleme kimleri kapsıyor? İşte 18 yaş altına BES detayları...

Ekonomik Reform içerisinde yer alan ve 18 yaş altı gençlerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) girmesine imkan tanıyan düzenleme artık Meclis'te. Söz konusu düzenleme kabul edilirse hem ebeveynler, çocukları adına açtıracakları BES sözleşmesi ile yine çocukları adına birikim yapabilecekler hem BES'in kapsamı genişleyecek hem de yurt içi tasarruflar artacak. İşte 18 yaş altına BES detayları...

13.05.2021 10:27 - Son Güncelleme: 13.05.2021 10:51
Emeklilikte flaş düzenleme! Yaş sınırı esnetilecek! BES’teki yeni düzenleme kimleri kapsıyor? İşte 18 yaş altına BES detayları...

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gençlerin sisteme girmesinin önündeki engel kalkacak.

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Emeklilikte flaş düzenleme! Yaş sınırı esnetilecek! BES’teki yeni düzenleme kimleri kapsıyor? İşte 18 yaş altına BES detayları...

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre toplam nüfusun 22.7 milyonu 18 yaş altı gençlerden oluşuyor. Buna göre, tasarı yasalaştığında, 22.7 milyon gencin BES'e girmesine imkan tanınmış olacak.

Emeklilikte flaş düzenleme! Yaş sınırı esnetilecek! BES’teki yeni düzenleme kimleri kapsıyor? İşte 18 yaş altına BES detayları...

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:
Beklenti ise ilk etapta 5-6 milyon gencin sisteme gireceği yönünde. Yeni düzenleme ile hem ebeveynler, çocukları adına açtıracakları BES sözleşmesi ile yine çocukları adına birikim yapabilecekler hem BES'in kapsamı genişleyecek hem de yurt içi tasarruflar artacak.

Emeklilikte flaş düzenleme! Yaş sınırı esnetilecek! BES’teki yeni düzenleme kimleri kapsıyor? İşte 18 yaş altına BES detayları...

Meclis'e gönderilen yasa tasarısı 18 yaş altının sisteme girmesinin önündeki engeli kaldıracak, gençlerin sisteme nasıl girecekleri, veraset intikal durumlarının nasıl olacağı gibi detaylar ise sonradan çıkacak yönetmelikler ile belirlenecek. Ancak edindiğim bilgiler ışığında 18 yaş altının BES'e nasıl gireceğine sorularla açıklık getireyim.

Emeklilikte flaş düzenleme! Yaş sınırı esnetilecek! BES’teki yeni düzenleme kimleri kapsıyor? İşte 18 yaş altına BES detayları...

1) BES'teki yeni düzenleme kimleri kapsıyor?
Yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altı tüm gençler Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giriş yapabilecek.