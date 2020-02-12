Bankalar böyle haraç kesiyorlardı! İşte soygun yöntemleri

Dilek Güngör'ün yazısının tamamı;

Ekonomi yönetimi, iş dünyası ve vatandaşın sırtına binen bankaların fahiş ücret ve komisyonlarına 'dur' diyerek herkesin hayır duasını aldı. Bankalar uzun zamandır hizmet gelirlerinde kârlarının dahi üzerinde gelir elde ediyordu. Hatta öyle ki bazı bankalar işi iyice abartmıştı. Kimisinde hizmet gelirleri kredi artış hızından daha yüksekti. Yani ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeye imtina eden bazı bankalar, fahiş komisyonlarla vatandaşı bezdiriyordu. İşte bize gelen şikâyetlerden örnekler...

Gelin iş dünyasından ve vatandaşlardan gelen şikayetlerden derlediğim 10 örnekle anlatayım…