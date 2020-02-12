Bankalar böyle haraç kesiyorlardı! İşte soygun yöntemleri
Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bankaların tüketiciden aldığı komisyonları ve özel tarife ücretlerini yazdı. Güngör bu ücretlerin alınmasını "haraç kesimine" benzetirken, ekonomi yönetiminin bankaların topladığı fahiş ücret ve komisyonlara "dur" diyerek herkesin hayır duasını aldığını söyledi. İşte Dilek Güngör'ün "Böyle haraç kesiyorlardı" başlıklı o yazısı...
Dilek Güngör'ün yazısının tamamı;
Ekonomi yönetimi, iş dünyası ve vatandaşın sırtına binen bankaların fahiş ücret ve komisyonlarına 'dur' diyerek herkesin hayır duasını aldı. Bankalar uzun zamandır hizmet gelirlerinde kârlarının dahi üzerinde gelir elde ediyordu. Hatta öyle ki bazı bankalar işi iyice abartmıştı. Kimisinde hizmet gelirleri kredi artış hızından daha yüksekti. Yani ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeye imtina eden bazı bankalar, fahiş komisyonlarla vatandaşı bezdiriyordu. İşte bize gelen şikâyetlerden örnekler...
Gelin iş dünyasından ve vatandaşlardan gelen şikayetlerden derlediğim 10 örnekle anlatayım…
ÖRNEK 1
TAKSİYLE GİTSE DAHA UCUZ!
Fatih'teki banka şubesinden Avcılar'daki şubeye 100 bin TL EFT yapan vatandaştan 850 TL masraf alınmış. Düşünsenize, taksiye binip gitse belki 100-150 TL tutacak. Yeni düzenlemeyle, 100 bin TL EFT ücreti, mobil ve internet şubesinde 25 TL'yi, ATM'den 50 TL'yi, şubeden ise 100 TL'yi geçemeyecek.
ÖRNEK 4
ÖRTÜLÜ KOMİSYON ALIYORLAR
Bir işletme yazmış. Nefes Kredisi kullanırken BES, işyeri sigortası, müşteri EFT paketini mecburen alıyor. 1 yıl sonra hesabından tekrar sigorta ve müşteri paketi tahsil ediliyor. Bankaya itiraz edince sigorta ücretini alabilmiş. Ama EFT ve havale paketi adı altında alınan 899 TL'lik örtülü komisyonu bir türlü banka iptal etmiyormuş.