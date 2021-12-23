Meteoroloji'den peş peşe tüm iller için kar yağışı yarıları gelmeye başladı. Bir çok şehirde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar bile kapandı. Soba ile ısıtılan evlere yakacak yardımı yapılıyor. Elektrik desteği de veriliyor. Peki ama başvurular nasıl yapılır? Kömür yardımı ve elektrik yardımı kimlere verilecek? Bakanlıktan yapılan açıklamada tüm detaylara yer verildi. Kömür yardımı ve elektrik desteği isteyenler dikkat! Başvuru yapmaya gerek yok PTT'ye giden faydalanıyor. e-Devlet üzerinden de...