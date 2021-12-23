Kömür yardımı ve elektrik desteği isteyenler dikkat! Başvuru yapmaya gerek yok PTT'ye giden faydalanıyor! e-Devlet üzerinden de...
Kara kışın gelmesiyle birlikte elektrik ve kömür desteği yardımları da yapılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kömür yardımı için duyurusunda, ''Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. '' ifadelerini kullandı. Kömür yardımı için ise vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Peki bu yardımlar kimlere, ne zaman verilecek? İşte tüm bilgiler...
Meteoroloji'den peş peşe tüm iller için kar yağışı yarıları gelmeye başladı. Bir çok şehirde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar bile kapandı. Soba ile ısıtılan evlere yakacak yardımı yapılıyor. Elektrik desteği de veriliyor. Peki ama başvurular nasıl yapılır? Kömür yardımı ve elektrik yardımı kimlere verilecek? Bakanlıktan yapılan açıklamada tüm detaylara yer verildi. Kömür yardımı ve elektrik desteği isteyenler dikkat! Başvuru yapmaya gerek yok PTT'ye giden faydalanıyor. e-Devlet üzerinden de...
KÖMÜR YARDIMI DETAYLARI...
Bu yardım programından kimler faydalanabilir?
Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.
Yardım başvurumun değerlendirmesi nasıl yapılacak?
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.
Ödeme zamanı, ödeme miktarı ne şekilde yapılır?
Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;
1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,
3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,
4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,
5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat
karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.