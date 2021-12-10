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Haberler Ekonomi Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi! Aralık ayı güncel Volkswagen Polo, Golf, Passat fiyatları ne kadar? Yılsonu fırsatları…

Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi! Aralık ayı güncel Volkswagen Polo, Golf, Passat fiyatları ne kadar? Yılsonu fırsatları…

İlk kez araç alacaklar ya da otomobilini yenilemek isteyenler Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi araştırmalarını hızlandırdı. 2022 yılına günler kala yılsonu fırsatlarının neler olduğu merak ediliyor ve yeni yıla bu hayalini gerçekleştirerek girmek isteyenler Aralık ayına özel güncel Volkswagen Polo fiyatlarını araştırıyor. En çok satan markalardan ve modellerden biri olan Polo'nun dışında Volkswagen Golf, Passat, Tiguan, Touareg gibi diğer tüm modellerin de fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

10.12.2021 14:44 - Son Güncelleme: 10.12.2021 14:44
Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi! Aralık ayı güncel Volkswagen Polo, Golf, Passat fiyatları ne kadar? Yılsonu fırsatları…

Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi gündemde yoğun bir şekilde merak ediliyor ve araştırılıyor. Yılsonuna az bir zaman kala 2022 yılının tarifesi eklenmeden önce otomobil almak isteyenler en çok satan modellerden biri olan Yeni Polo'nun fiyatı araştırma konusu oldu. Aralık ayı güncel Volkswagen Polo, Golf, Passat fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Yılsonu fırsatları ile araç almak istyenler için Volkswagen araç fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi! Aralık ayı güncel Volkswagen Polo, Golf, Passat fiyatları ne kadar? Yılsonu fırsatları…

VOLKWAGEN YENİ POLO FİYAT LİSTESİ

Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)
Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression ₺423,900.00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life ₺529,300.00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style ₺583,600.00
Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi! Aralık ayı güncel Volkswagen Polo, Golf, Passat fiyatları ne kadar? Yılsonu fırsatları…

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line ₺615,900.00
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺639,800.00
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺671,900.00

Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi! Aralık ayı güncel Volkswagen Polo, Golf, Passat fiyatları ne kadar? Yılsonu fırsatları…

T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline ₺650,000.00

Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi! Aralık ayı güncel Volkswagen Polo, Golf, Passat fiyatları ne kadar? Yılsonu fırsatları…

VOLKWAGEN TİGUAN FİYAT LİSTESİ

Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life ₺696,900.00
Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺779,200.00
Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺831,000.00
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