Aralık 2021 ihtiyaç kredisi faiz oranları! İhtiyaç kredisi başvuru şartları neler? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…
Ekonomi gündeminde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında Aralık 2021 ihtiyaç kredisi faiz oranları yer alıyor. Birikimlerinin üzerine bütçelerine uygun geri ödeme koşullarıyla kredi çekmek isteyenler ve bunu devlet bankalarından yapmak isteyenler Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını oldukça merak ediyor. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler? Haberimizden aylık taksit miktarını da öğrenerek tercihinizi yapabilirsiniz.
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredisini incelerken özellikle devlet banklarında güncel faiz oranlarının ne olduğunu ve kaç ay vade ile aylık geri ödeme taksidinin ne kadar olacağını merak ediyor. Banka şubelerini tek tek dolaşmak yerine kolay bir şekilde bilgilere ulaşmak istiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru şartlarının neler olduğu ve ödeme planı ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Özellikler:
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler için 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.