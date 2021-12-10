Hacizli araçlarda pes dedirten oyun! Polis bile şok oldu! Motor, koltuk ve tekerlekleri söküp...
Yediemin otoparklarında bekleyen hacizli arabalarda pes dedirten oyun ortaya çıktı. Antalya'daki yediemin otoparklarına motoru, koltuk ve tekerlekleri hatta direksiyonu sökülerek gelen haciz yakalamalı araçların, sahipleri tarafından bilerek sökülüp yine kendileri tarafından polise 'şüpheli araç' ihbarında bulunuyorlarmış.
Antalya'daki yediemin otoparklarına motoru, koltuk ve tekerlekleri hatta direksiyonu sökülerek gelen haciz yakalamalı araçların, sahipleri tarafından bilerek sökülüp yine kendileri tarafından polise 'şüpheli araç' ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Söz konusu yöntemin ileride düzenlenecek ihalede aracı değerinin altında almak için yapıldığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "İçindeki bütün ekipmanları boşalttırıyor ve aracı bir yere bırakıyor.
Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı.
Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar hatta direksiyonu dahi sökülen araçların, sahibi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra şüpheli araç ihbarında bulunulduğu, yediemin otoparkına kaldırıldıktan sonra da düzenlenen ihalede yine sahibi tarafından değerinin altında tekrar geri alındığı bildirildi.