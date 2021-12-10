Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Hacizli araçlarda pes dedirten oyun! Polis bile şok oldu! Motor, koltuk ve tekerlekleri söküp...

Hacizli araçlarda pes dedirten oyun! Polis bile şok oldu! Motor, koltuk ve tekerlekleri söküp...

Yediemin otoparklarında bekleyen hacizli arabalarda pes dedirten oyun ortaya çıktı. Antalya'daki yediemin otoparklarına motoru, koltuk ve tekerlekleri hatta direksiyonu sökülerek gelen haciz yakalamalı araçların, sahipleri tarafından bilerek sökülüp yine kendileri tarafından polise 'şüpheli araç' ihbarında bulunuyorlarmış.

10.12.2021 14:55 - Son Güncelleme: 10.12.2021 14:55
Hacizli araçlarda pes dedirten oyun! Polis bile şok oldu! Motor, koltuk ve tekerlekleri söküp...

Antalya'daki yediemin otoparklarına motoru, koltuk ve tekerlekleri hatta direksiyonu sökülerek gelen haciz yakalamalı araçların, sahipleri tarafından bilerek sökülüp yine kendileri tarafından polise 'şüpheli araç' ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hacizli araçlarda pes dedirten oyun! Polis bile şok oldu! Motor, koltuk ve tekerlekleri söküp...

Söz konusu yöntemin ileride düzenlenecek ihalede aracı değerinin altında almak için yapıldığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "İçindeki bütün ekipmanları boşalttırıyor ve aracı bir yere bırakıyor.

Hacizli araçlarda pes dedirten oyun! Polis bile şok oldu! Motor, koltuk ve tekerlekleri söküp...

Ardından 155'i, '3-4 gündür burada şüpheli bir araç bekliyor' diye kendisi arıyor. Polis bile aracı öyle görünce şaşırıyor, çünkü araçta hiçbir şey yok" dedi.

Hacizli araçlarda pes dedirten oyun! Polis bile şok oldu! Motor, koltuk ve tekerlekleri söküp...

Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı.

Hacizli araçlarda pes dedirten oyun! Polis bile şok oldu! Motor, koltuk ve tekerlekleri söküp...

Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar hatta direksiyonu dahi sökülen araçların, sahibi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra şüpheli araç ihbarında bulunulduğu, yediemin otoparkına kaldırıldıktan sonra da düzenlenen ihalede yine sahibi tarafından değerinin altında tekrar geri alındığı bildirildi.

SON DAKİKA