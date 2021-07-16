Verilen maaş ikiye katlanıyor! Ve sonunda belli oldu! Son gelen enflasyon zammı ile 8.45 arttı! İşte detaylar
Maaşlar yer yer ikiye katlanıyor. Peş peşe açıklandı! Son gelen enflasyon zammı ile dul ve yetimin maaşı da yüzde 8.45 arttı. Dul ve yetim aylığı başvurusu ve ücreti ile ilgili tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip edilmektedir. Dul ve yetim aylığı ya da diğer adı ile ölüm maaşı, sigortalı kişinin vefatı durumunda geride kalan eş ve çocuklara verilen bir sosyal yardımdır. Vefat eden kişinin eşine dul denilmektedir. Vefat eden sigortalının eşi dul aylığı, çocukları ise yetim aylığı alırlar. Eş yeniden evlilik gerçekleştirene kadar, herhangi bir yaş sınırına bulunmaksızın dul aylığı almaya devam ederler.
Sigortalıların ve emeklilerin geride kalan eş, çocuk, anne ve babasına belli oranlarda aylık bağlanıyor. Bazı hallerde verdiği maaş ikiye çıkıyor. Son gelen enflasyon zammı ile dul ve yetimin maaşı da yüzde 8.45 arttı. Sosyal emniyet sistemimiz yalnızca hayatta olanlara destek sağlamıyor, vefat eden sigortalının ve emeklinin yakınlarına da mühim haklar tanıyor. Öncelik ile eşini kaybeden bayan ya da erkek, dul maaşı (ölüm aylığı) baba ya da annesini kaybeden erkek çocuk 18 yaşına, öğrenciliği devam ederse; orta öğrenimde 20 yaşını, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurana kadar yetim aylığı alıyor.
1-Dul ve yetim aylığı için ölen sigortalının prim sayısı ve çalışma yılı önemli mi?
Evet. Sigortalı bir kişinin vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için en önemli şart prim gün sayısı. Geride kalan yakınlara maaş bağlanabilmesi için memur ya da Bağkur'lu sigortalının Ekim 2008'den sonra ölmesi halinde, en az 1800 gün primin bulunması yeterli oluyor. Ekim 2008'den sonra ölen sigortalının SSK'lı olması halinde ise 5 yıldan beri sigortasının bulunması ve 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor.
2-Eş üzerinden SSK'dan dul aylığı olan kişi, babasının Emekli Sandığı sigortası nedeniyle yetim aylığı da alabilir mi?
SSK'dan dul aylığı alanlar aynı zamanda Emekli Sandığı'ndan da yetim aylığı alabilirler.