Verilen maaş ikiye katlanıyor! Ve sonunda belli oldu! Son gelen enflasyon zammı ile 8.45 arttı! İşte detaylar

1-Dul ve yetim aylığı için ölen sigortalının prim sayısı ve çalışma yılı önemli mi?

Evet. Sigortalı bir kişinin vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için en önemli şart prim gün sayısı. Geride kalan yakınlara maaş bağlanabilmesi için memur ya da Bağkur'lu sigortalının Ekim 2008'den sonra ölmesi halinde, en az 1800 gün primin bulunması yeterli oluyor. Ekim 2008'den sonra ölen sigortalının SSK'lı olması halinde ise 5 yıldan beri sigortasının bulunması ve 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor.