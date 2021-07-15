ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Tefal ütü kampanyası dikkat çekiyor! ŞOK’ta 25 TL ve üzeri alışverişe fırsatlar var…

14 Temmuz Çarşamba günü satışa sunulan ŞOK aktüel ürünler kataloğunu incelememiş olanlar araştırmalara başladı ve haberimizde bulabilir. Alacaklarını belirleyerek, listesini yapabilecek olan vatandaşların 20 Temmuz'da sona erecek olan kampanyalar için acele etmeli. Yazın rahatsız eden böcek ve sivrisineklere karşı Raid ürünleri özel fiyatlarla satışta. Mutfakta ihtiyaç duyacağınız pek çok ürün, tatil planları yapanlar için seçenekler, çaydanlık, oyuncak çeşitleri gibi daha pek çok ürün ŞOK marketlerde sizleri bekliyor. İşte ŞOK aktüel katalog…