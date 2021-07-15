ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Tefal ütü kampanyası dikkat çekiyor! ŞOK’ta 25 TL ve üzeri alışverişe fırsatlar var…
Her hafta belirli tarihler arasında indirimli ürünleri satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden ŞOK'ta bu hafta yine birbirinden çeşitli ürünlerde fırsatlar var. Özellikle ŞOK aktüel ürünler kataloğu'nda Tefal ütü kampanyası dikkat çekiyor, seramik tabanıyla çamaşırlarınıza zarar vermeden kırışıklıkları açmanızı sağlıyor. Philips powerbank ile tatile daha rahat çıkabilir, telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Daha pek çok üründeki kampanyaların yanı sıra ŞOK'ta 25 TL ve üzeri alışverişe fırsatlar da ön plana çıkıyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu haberimizde yer alıyor.
15.07.2021 10:18
- Son Güncelleme: 15.07.2021 10:21
14 Temmuz Çarşamba günü satışa sunulan ŞOK aktüel ürünler kataloğunu incelememiş olanlar araştırmalara başladı ve haberimizde bulabilir. Alacaklarını belirleyerek, listesini yapabilecek olan vatandaşların 20 Temmuz'da sona erecek olan kampanyalar için acele etmeli. Yazın rahatsız eden böcek ve sivrisineklere karşı Raid ürünleri özel fiyatlarla satışta. Mutfakta ihtiyaç duyacağınız pek çok ürün, tatil planları yapanlar için seçenekler, çaydanlık, oyuncak çeşitleri gibi daha pek çok ürün ŞOK marketlerde sizleri bekliyor. İşte ŞOK aktüel katalog…