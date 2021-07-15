BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Temmuz’da Tefal tavalarda fırsat! BİM’de bu Cuma deniz temalı ürünler sizleri bekliyor…
Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan pek çok çeşitteki güzel indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her eve lazım fırsatlarda bu hafta yine dopdolu seçenekler var. BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Temmuz'da Tefal tavalarda fırsat, iki farklı boy ve fiyatlar ile mutfağınızda en iyi yardımcınız olacak. Ayrıca BİM'de bu Cuma deniz temalı ürünler sizleri bekliyor. Saklama kaplarından plaj havlusuna, sunum tepsisinden çerezlik setine, banyo setinden bardaklara kadar evinizde yaz havası katabilirsiniz. İşte alacaklarınızı belirlemeniz için BİM aktüel 16 Temmuz kataloğunun detaylı indiirmleri…
15.07.2021 09:43
- Son Güncelleme: 15.07.2021 09:43
Bu Cuma BİM şubelerinde yine birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerde indirimler vatandaşları bekliyor ve şimdiden alacaklarını belirlemek isteyenler katalog araştırmasına başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Temmuz yine dopdolu ve özellikle deniz temalı pek çok ürün ile evinizde olsanız da tatilde gibi hissedecekseniz. Yarın sabah satışa çıkacak stoklarla sınırlı olan ürünlerde Tefal tava fırsatının yanı sıra çok amaçlı dolap, haşere öldürücü, buharlı temizleme makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte güncel BİM aktüel katalog…