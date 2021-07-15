BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Temmuz’da Tefal tavalarda fırsat! BİM’de bu Cuma deniz temalı ürünler sizleri bekliyor…

Bu Cuma BİM şubelerinde yine birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerde indirimler vatandaşları bekliyor ve şimdiden alacaklarını belirlemek isteyenler katalog araştırmasına başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Temmuz yine dopdolu ve özellikle deniz temalı pek çok ürün ile evinizde olsanız da tatilde gibi hissedecekseniz. Yarın sabah satışa çıkacak stoklarla sınırlı olan ürünlerde Tefal tava fırsatının yanı sıra çok amaçlı dolap, haşere öldürücü, buharlı temizleme makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte güncel BİM aktüel katalog…