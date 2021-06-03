Veri analistleri, Yazılım ve uygulama geliştiricileri... Bu meslektekiler paraya para demiyor: Hangi meslektekiler ne kadar kazanıyor?

Veri analistleri, Veri bilimciler, Yapay zeka uzmanları, Yazılım ve uygulama geliştiricileri... Bu meslekleri tercih edenler paraya para demiyor. Milyonlarca genç, bu ay yapılacak üniversite sınavında geleceği için ter dökecek. Tarih yaklaşırken, gençleri sınav heyecanının yanı sıra 'meslek seçimi' telaşı da sardı. Kariyer portalları da dünyanın en çok kazandıran mesleklerini araştırdı.

03.06.2021 07:01 - Son Güncelleme: 03.06.2021 07:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





