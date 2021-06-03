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Veri analistleri, Yazılım ve uygulama geliştiricileri... Bu meslektekiler paraya para demiyor: Hangi meslektekiler ne kadar kazanıyor?

Veri analistleri, Veri bilimciler, Yapay zeka uzmanları, Yazılım ve uygulama geliştiricileri... Bu meslekleri tercih edenler paraya para demiyor. Milyonlarca genç, bu ay yapılacak üniversite sınavında geleceği için ter dökecek. Tarih yaklaşırken, gençleri sınav heyecanının yanı sıra 'meslek seçimi' telaşı da sardı. Kariyer portalları da dünyanın en çok kazandıran mesleklerini araştırdı.

03.06.2021 07:01 - Son Güncelleme: 03.06.2021 07:02
Veri analistleri, Yazılım ve uygulama geliştiricileri... Bu meslektekiler paraya para demiyor: Hangi meslektekiler ne kadar kazanıyor?

Milyonlarca genç, bu ay yapılacak üniversite sınavında geleceği için ter dökecek.

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Veri analistleri, Yazılım ve uygulama geliştiricileri... Bu meslektekiler paraya para demiyor: Hangi meslektekiler ne kadar kazanıyor?

Tarih yaklaşırken, gençleri sınav heyecanının yanı sıra 'meslek seçimi' telaşı da sardı.

Veri analistleri, Yazılım ve uygulama geliştiricileri... Bu meslektekiler paraya para demiyor: Hangi meslektekiler ne kadar kazanıyor?

Kariyer portalları da dünyanın en çok kazandıran mesleklerini araştırdı.

Veri analistleri, Yazılım ve uygulama geliştiricileri... Bu meslektekiler paraya para demiyor: Hangi meslektekiler ne kadar kazanıyor?

PANDEMİ ETKİSİ

Veri analistleri, Yazılım ve uygulama geliştiricileri... Bu meslektekiler paraya para demiyor: Hangi meslektekiler ne kadar kazanıyor?

Pandeminin şekillendirdiği listelerin ilk sırasına tıp yerleşti. ABD'li iş arama platformu Indeed'in verilerine göre; kardiyologlar, anestezi uzmanları, ortodontistler, psikiyatristler ve cerrahlar en çok kazanan meslekler arasında ilk 5'te yer aldı.