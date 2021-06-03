Emeklilik yaşı 48, 49, 51, 52 olabilir! 5 yıl geriye dönük vergi indirimi! Borçlanma yoluyla erken emeklilik şartı!
Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar erken emekli olma şartlarını merak ediyor. Emeklilik yaşını düşürmek isteyen vatandaşlar için borçlanma yoluyla erken emeklilik şartı bulunuyor. İşe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartları en önemli detaylar olsa da kadınlar ve erkekler borçlanma yolu ile erken emekli olabiliyor. 5 yıl geriye dönük vergi indirimiyle hem kadınlar hem de erkekler erken emekli olabiliyor. İşte erken emeklilik hakkında merak edilen bilgiler...
Milyonlarca çalışan erken emekli olma fırsatından faydalanmak istiyor. İşe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kadınlar doğum borçlanması erkekler ise askerlik borçlanması ile bunu yapma fırsatı yakalıyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca boşta geçen bazı sürelerin emekliliğe sayılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanma yapılabiliyor.
Borçlanma ile daha erken emekli olabilen vatandaşlar bazı şartlara sahip olmalı. Prim günlerini dolduranlar, emeklilik yaş şartını tamamlayanlar askerlik ve doğum borçlanmasında nasıl bir vergi avantajından da faydalanabiliyor. İşte erken emeklilikte borçlanma ve vergi indirimi konularına dair merak edilen tüm bilgiler…
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca boşta geçen bazı sürelerin emekliliğe sayılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanma yapılabiliyor. En fazla askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapılıyor. Uzun ve kısa dönem er ve erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreler için askerlik borçlanması yapılabiliyor.
2021 yılında borçlanma yapanlar günlük 38.16 TL ile 286.20 TL arasında değişen tutarda prim ödeyecekler. En düşük kazanç üzerinden borçlanma yapanlar 540 günlük askerlik borçlanması için 2021 yılında 20.606.40 TL prim ödeyecek. 18 ay askerlik için en yüksek kazanç üzerinden borçlanma yapanlar ise 154.548 TL ödeme yapacaklar.
Doğum borçlanması her çocuk için 2 yıla kadar olmak üzere 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar yapılabilmektedir. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanmasını en düşük kazançtan yapan bir kadın sigortalı 2021 yılında 27.475.20 TL ödeyecek.