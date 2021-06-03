Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar, euro ve altın...
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın 2 hafta sonra açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dolar kuru dün ani bir yükselişle 8,88 TL'ye kadar tırmansa da ardından gevşeyerek 8,60 TL seviyesine geriledi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise yaptığı açıklamada kısa vade içerisinde faiz indirimi olmayacağının sinyalini verdi.
03.06.2021 08:51
- Son Güncelleme: 03.06.2021 08:56
Dünyada ve Türkiye'de enflasyonun tırmanışta olduğu süreçte gözler 17 Haziran'daki faiz toplantısında.
TCMB'nin faiz toplantısı öncesinde Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar hemen bir faiz indirimi olmayacağına işaret ediyor.
Milliyet'in haberine göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla yapılan toplantıda piyasadaki erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığını belirtti.
Kavcıoğlu, toplantıda 3. çeyreğin sonu itibarıyla Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başlayacağını ifade etti.
KIRILGANLIK YÜKSEK
Piyasalar her açıklamaya hızlı ve sert reaksiyon veriyor. Bu anlamı ile kırılganlığın yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Enflasyon ve faiz paralelliği, kur ve faiz makası izlenen ana göstergeler.