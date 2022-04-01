6 müjde birden geldi ve maaşlar netleşiyor! EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, çalışan, memur herkesi kapsıyor! Zam 800 TL'nin üzerinde...

SIRA SÖZLEŞMELİDE

3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Akbaşoğlu, "3600 ek göstergeyle ilgili polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, imamlarımız, bu konuyla ilgili geniş spektrumlu çalışma Çalışma Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi, bu çalışmalar devam ediyor. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek" dedi.