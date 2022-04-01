6 müjde birden geldi ve maaşlar netleşiyor! EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, çalışan, memur herkesi kapsıyor! Zam 800 TL'nin üzerinde...
EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli milyonları kapsıyor. Beklenen müjde geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; memurların, işçilerin, emeklilerin, yaşa takılanların merak ettiği çalışmaların detaylarını tek tek anlattı. Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamada, "3600 ek gösterge düzenlemesi temmuzda Meclis'e gelecek. EYT'liler ile ilgili formül bu yıl kamuoyuna duyurulacak." ifadelerine yer verildi. İşte emekli, memur, çalışan, EYT'li milyonarı ilgilendiren tüm detaylar...
EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli milyonları kapsıyor. Beklenen müjde geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; memurların, işçilerin, emeklilerin, yaşa takılanların merak ettiği çalışmaların detaylarını tek tek anlattı. Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamada, "3600 ek gösterge düzenlemesi temmuzda Meclis'e gelecek. EYT'liler ile ilgili formül bu yıl kamuoyuna duyurulacak." ifadelerine yer verildi. İşte emekli, memur, çalışan, EYT'li milyonarı ilgilendiren tüm detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; memurların, işçilerin, emeklilerin, yaşa takılanların merak ettiği çalışmaların detaylarını anlattı. Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge düzenlemesi temmuzda Meclis'e gelecek. EYT'liler ile ilgili formül bu yıl kamuoyuna duyurulacak." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; memurların, işçilerin, emeklilerin, yaşa takılanların merak ettiği çalışmaların detaylarını açıkladı, milyonları heyecanlandırdı.
SIRA SÖZLEŞMELİDE
3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Akbaşoğlu, "3600 ek göstergeyle ilgili polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, imamlarımız, bu konuyla ilgili geniş spektrumlu çalışma Çalışma Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi, bu çalışmalar devam ediyor. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek" dedi.
Bununla beraber sözleşmeli personelin mali durumu ve sosyal haklarının masaya yatırılacağını belirten Akbaşoğlu, "Sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak. 3600 ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapılıyor. İnşallah 3600 ek göstergeyi Temmuz'a kadar, bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum" diye konuştu.