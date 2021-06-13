Vergide büyük avantaj! Hesaplama değişti oran düştü
Gayrimenkul ve amortismana tabi kıymetlerin yeniden değerlendirmesi konusunda kapsam genişledi. Buna göre mükellefler daha düşük bir vergi oranından yaralanabilecek. Kanunla aynı zamanda kayıtdışılığın azaltılması da hedefleniyor.
Hem işletmelere hem de bireysel vergi mükelleflerine başta ödeme kolaylığı olmak üzere çeşitli avantajlar sağlamayı amaçlayan 7326 sayılı yapılandırma kanunu, aynı zamanda kayıtdışını azaltma hedefini de taşıyor. Mükelleflerin sahip olduğu varlıkları gerçek değerlerini bildirime teşvik etmek amacıyla da kanun kimi vergilerde daha düşük oranlar getiriyor.
Daha önceki düzenlemede değer artışı tutarı üzerinden yüzde 5 olarak hesaplanan vergi, bu düzenlemede yüzde 2 üzerinden hesaplanacak. İkinci ve en önemli düzenleme de kapsamının genişlemiş olması. 2018'deki düzenleme sadece taşınmazları kapsarken, bu düzenleme aktife kayıtlı taşınmazlar yanında amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri kapsıyor.
Milliyet'in haberine göre tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri yeniden değerleme hakkına sahip. Dolayısıyla serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler ve işletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler bu imkandan faydalanamazlar.