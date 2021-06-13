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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek bir istisna var

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek bir istisna var! Emeklilik için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunlar belli bir yaşa gelmek, ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir süreyi geçirmek ve belli bir sayıda prim ödemek. Öte yandan çalışma hayatına askerlik, doğum, eğitim, yurtdışı gibi sebeplerle ara vermek zorunda kalınıyor. İşte bu durumda bu eksik günleri satın almak yoluyla yani borçlanarak tamamlama imkanı var. Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma şansı da sağlıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'da tüm detayları açıkladı.

13.06.2021 08:49 - Son Güncelleme: 13.06.2021 08:49
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek bir istisna var

Emeklilik için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunlar belli bir yaşa gelmek, ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir süreyi geçirmek ve belli bir sayıda prim ödemek. Bu süreleri ve prim sayılarını ilk sigorta olduğunuz yani çalışmaya başladığınız tarih belirliyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek bir istisna var

Sigortalılar bazı durumlarda çalışma imkanları bulamadıkları için prim eksiklikleri oluyor. Çalışma hayatına askerlik, doğum, eğitim, yurtdışı gibi sebeplerle ara vermek zorunda kalınıyor. İşte bu durumda bu eksik günleri satın almak yoluyla yani borçlanarak tamamlama imkanı var.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek bir istisna var

Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma şansı da sağlıyor. Örneğıin sigortadan önce askerlik yapanlar 1 yaş erken emekli olabilirken, kadınlar 3 çocuk borçlanarak 6 yıl kazanıyor, yaş şartı tamamsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek bir istisna var

YASADA SIRALANIYOR
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41'inci maddesi ile düzenlenmiştir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek bir istisna var

Bu maddeye göre şu süreler borçlanılarak prim kazanılabiliyor. Burada borçlanmaktan kasıt o günlerin parasını ödeyerek satın alma anlamı taşıyor. İşte o süreler: