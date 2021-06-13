Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek bir istisna var

Emeklilik için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunlar belli bir yaşa gelmek, ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir süreyi geçirmek ve belli bir sayıda prim ödemek. Bu süreleri ve prim sayılarını ilk sigorta olduğunuz yani çalışmaya başladığınız tarih belirliyor.