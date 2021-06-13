Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek bir istisna var
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Tek bir istisna var! Emeklilik için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunlar belli bir yaşa gelmek, ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir süreyi geçirmek ve belli bir sayıda prim ödemek. Öte yandan çalışma hayatına askerlik, doğum, eğitim, yurtdışı gibi sebeplerle ara vermek zorunda kalınıyor. İşte bu durumda bu eksik günleri satın almak yoluyla yani borçlanarak tamamlama imkanı var. Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma şansı da sağlıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'da tüm detayları açıkladı.
13.06.2021 08:49
- Son Güncelleme: 13.06.2021 08:49