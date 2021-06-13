3 yılda bir oluyor milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Tercih yaparken dikkat | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli olan kişiler 3 yılda bir bankalardan promosyon alıyor. Yeni emekli olan kişiler, ilk maaşlarıyla birlikte bu hakka kavuşuyor. Bankalar da emeklileri kendilerine çekebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Bu nedenle promosyon miktarını 1750 TL'ye kadar yükselten bile var. Ancak seçim yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde detayları yazdı...
13.06.2021 08:02
- Son Güncelleme: 13.06.2021 08:02
Emekliler 3 yılda bir bankalardan promosyon alıyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. Bankalar bu konuda hızlı bir yarışa girerken parayı 1.750 liraya çıkaranlar bile var. Ancak dikkatli olmak gerekir.
2017 yılının Mart ayı ile birlikte emekliler için önemli bir ek gelir imkanı sağlandı. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzalayarak emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece emekliler ilk promosyonlarını 2017 yılının Mart ayında aldılar.
YENİYE MAAŞLA BİRLİKTE
O tarihten bu yana her emekli ve yeni emekli olan sigortalılar bankalardan promosyon alıyor. Promosyon protokolüne göre emeklilerin aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşını alma sözü vermesi yetiyor.
Bu dönemde ilk promosyonu 2017 yılında alan emekliler ikinci promosyonlarını da geçen yıl almışlardı. Daha sonra 2018 yılında alanlar bu yıl 2019 yılında alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak.