3 yılda bir oluyor milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Tercih yaparken dikkat | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli olan kişiler 3 yılda bir bankalardan promosyon alıyor. Yeni emekli olan kişiler, ilk maaşlarıyla birlikte bu hakka kavuşuyor. Bankalar da emeklileri kendilerine çekebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Bu nedenle promosyon miktarını 1750 TL'ye kadar yükselten bile var. Ancak seçim yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde detayları yazdı...

13.06.2021 08:02 - Son Güncelleme: 13.06.2021 08:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





