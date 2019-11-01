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Vergide adaletli sistem! Yeni vergi sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar vergi verecek?

Yeni vergi reformu ile az kazanan az, çok kazanan çok vergi verecek. 4 dilimden oluşan vergi tarifesi 5'e çıkacak. 500 bin liranın üzerinde maaş alanların vergisi yüzde 35'ten 40'a yükselecek. Peki, yeni vergi sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar vergi verecek? Yeni gelir vergisinin oranları ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

01.11.2019 08:00 - Son Güncelleme: 01.11.2019 08:00
Yüksek maaşa yeni dilim! Yeni vergi sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar vergi verecek?

TBMM'de görüşmelerine başlanan yeni vergi reformu yasa taslağı ücret gelirlerinde yeni vergi dilimleri içeriyor. Bugüne kadar çalışanlar için 4 adet uygulanan ve en fazla yüzde 35'e kadar olan vergi dilimleri 5'e çıkacak ve yüzde 40'a ulaşacak.

Yüksek maaşa yeni dilim! Yeni vergi sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar vergi verecek?

Mevcut uygulamada çalışanların gelir vergisi uygulamasında 4 ayrı dilim bulunuyor. Bu dilimler yüzde 15'ten başlayıp yüzde 35'e kadar oranlarla vergilendiriliyor:

Yüksek maaşa yeni dilim! Yeni vergi sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar vergi verecek?

BİRİNCİ DİLİM: Buna göre yıllık 18 bin liraya kadar geliri olanlar yüzde 15'lik dilim içinde bulunuyor.

Yüksek maaşa yeni dilim! Yeni vergi sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar vergi verecek?

İKİNCİ DİLİM: Bu dilimde rakam 40 bin liradan başlıyor. 40 bin lira geliri olan birisi bunun 18 bin lirası için 2 bin 700 lira ödüyor. Fazlası için ise yüzde 20 oran uygulanıyor.

Yüksek maaşa yeni dilim! Yeni vergi sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar vergi verecek?

ÜÇÜNCÜ DİLİM: 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira ödeniyor. Bu ücret geliriyse bu kez 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira ödeniyor. Fazlasında ise oran yüzde 27 oluyor.

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