Vergide adaletli sistem! Yeni vergi sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar vergi verecek?
Yeni vergi reformu ile az kazanan az, çok kazanan çok vergi verecek. 4 dilimden oluşan vergi tarifesi 5'e çıkacak. 500 bin liranın üzerinde maaş alanların vergisi yüzde 35'ten 40'a yükselecek. Peki, yeni vergi sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar vergi verecek? Yeni gelir vergisinin oranları ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı. İşte merak edilen tüm detaylar...
01.11.2019 08:00
- Son Güncelleme: 01.11.2019 08:00
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