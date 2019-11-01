Vergide adaletli sistem! Yeni vergi sistemi nasıl işleyecek? Kim ne kadar vergi verecek?

ÜÇÜNCÜ DİLİM: 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira ödeniyor. Bu ücret geliriyse bu kez 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira ödeniyor. Fazlasında ise oran yüzde 27 oluyor.



