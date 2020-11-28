SON DAKİKA: 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? MTV nasıl hesaplanır? MTV'nin ilk taksidi ne zaman?
Son dakika: Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2021 yılı için artış oranı belli oldu. Buna göre vergi tutarları yeni yılda yüzde 9,11 oranında artacak. Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?
28.11.2020 11:30
- Son Güncelleme: 28.11.2020 11:30
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak.
İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları...
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