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SON DAKİKA: 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? MTV nasıl hesaplanır? MTV'nin ilk taksidi ne zaman?

Son dakika: Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2021 yılı için artış oranı belli oldu. Buna göre vergi tutarları yeni yılda yüzde 9,11 oranında artacak. Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

28.11.2020 11:30 - Son Güncelleme: 28.11.2020 11:30
SON DAKİKA: 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? MTV nasıl hesaplanır? MTV'nin ilk taksidi ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak.

İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları...

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SON DAKİKA: 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? MTV nasıl hesaplanır? MTV'nin ilk taksidi ne zaman?

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

SON DAKİKA: 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? MTV nasıl hesaplanır? MTV'nin ilk taksidi ne zaman?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

SON DAKİKA: 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? MTV nasıl hesaplanır? MTV'nin ilk taksidi ne zaman?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

2021 MTV: 3234 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

SON DAKİKA: 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? MTV nasıl hesaplanır? MTV'nin ilk taksidi ne zaman?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

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