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SON DAKİKA: 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? MTV nasıl hesaplanır? MTV'nin ilk taksidi ne zaman?

Son dakika: Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2021 yılı için artış oranı belli oldu. Buna göre vergi tutarları yeni yılda yüzde 9,11 oranında artacak. Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

28.11.2020 11:30 - Son Güncelleme: 28.11.2020 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





