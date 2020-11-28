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2021 yılının ilk aylarında keşfe çıkacak! Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

Karadeniz'de gerçekleştirileceği sondaj faaliyeti için 14 Kasım'da Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi'nin kule montajı çalışmaları başladı.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

DHA
28.11.2020 12:58 - Son Güncelleme: 28.11.2020 13:15
2021 yılının ilk aylarında keşfe çıkacak! Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kule sökümü yapılan Kanuni Sondaj Gemisi, 14 Kasım günü Filyos Limanı'na ulaştı. Ardından karaya kule montajı için yük taşıma vinci kuruldu.

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2021 yılının ilk aylarında keşfe çıkacak! Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

Kurulumun tamamlanmasının ardından deniz yoluyla limana getirilen kulenin sökülen kısmı, dün vinçle karaya çıkartıldı.

2021 yılının ilk aylarında keşfe çıkacak! Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

Montaj için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken önümüzdeki günlerde çalışmanın tamamlanmasının bekleniyor.

2021 yılının ilk aylarında keşfe çıkacak! Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

Kanuni Sondaj Gemisi, çalışmaların tamamlanmasının ardından 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması hedefleniyor.

2021 yılının ilk aylarında keşfe çıkacak! Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

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