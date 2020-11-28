2021 yılının ilk aylarında keşfe çıkacak! Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı
Karadeniz'de gerçekleştirileceği sondaj faaliyeti için 14 Kasım'da Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi'nin kule montajı çalışmaları başladı.
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.
28.11.2020 12:58
- Son Güncelleme: 28.11.2020 13:15
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