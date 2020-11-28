2021 yılının ilk aylarında keşfe çıkacak! Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kule sökümü yapılan Kanuni Sondaj Gemisi, 14 Kasım günü Filyos Limanı'na ulaştı. Ardından karaya kule montajı için yük taşıma vinci kuruldu.