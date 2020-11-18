Haberler Galeri Ekonomi Vergi, KYK, SGK, trafik cezası borç yapılandırmaları başladı! İnternetten tek tıkla vergi, KYK borç yapılandırma

Vergi, KYK, SGK, trafik cezası borç yapılandırmaları başladı! İnternetten tek tıkla vergi, KYK borç yapılandırma

Milyonlarca insanı ilgilendiren yaklaşık 500 milyar liralık vergi, SGK, KYK, trafik cezası gibi borçların yapılandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesi üzerinden de borç yapılandırma başladı. Peki vergi, KYK, SGK, trafik cezası gibi borçlar nasıl yapılandırılacak? İşte borç yapılandırma işlemleri ile ilgili detaylar...

18.11.2020 10:33 - Son Güncelleme: 18.11.2020 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





