Vergi, KYK, SGK, trafik cezası borç yapılandırmaları başladı! İnternetten tek tıkla vergi, KYK borç yapılandırma
Milyonlarca insanı ilgilendiren yaklaşık 500 milyar liralık vergi, SGK, KYK, trafik cezası gibi borçların yapılandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesi üzerinden de borç yapılandırma başladı. Peki vergi, KYK, SGK, trafik cezası gibi borçlar nasıl yapılandırılacak? İşte borç yapılandırma işlemleri ile ilgili detaylar...
500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak.
Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme resmen devreye girdi.