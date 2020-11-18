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Vergi, KYK, SGK, trafik cezası borç yapılandırmaları başladı! İnternetten tek tıkla vergi, KYK borç yapılandırma

Milyonlarca insanı ilgilendiren yaklaşık 500 milyar liralık vergi, SGK, KYK, trafik cezası gibi borçların yapılandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesi üzerinden de borç yapılandırma başladı. Peki vergi, KYK, SGK, trafik cezası gibi borçlar nasıl yapılandırılacak? İşte borç yapılandırma işlemleri ile ilgili detaylar...

18.11.2020 10:33 - Son Güncelleme: 18.11.2020 10:33
Vergi, KYK, SGK, trafik cezası borç yapılandırmaları başladı! İnternetten tek tıkla vergi, KYK borç yapılandırma

500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak.

Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme resmen devreye girdi.

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Vergi, KYK, SGK, trafik cezası borç yapılandırmaları başladı! İnternetten tek tıkla vergi, KYK borç yapılandırma

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Faiz ödeme şartlarına göre yapılandırmaya eklenecek.

Vergi, KYK, SGK, trafik cezası borç yapılandırmaları başladı! İnternetten tek tıkla vergi, KYK borç yapılandırma

Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Böylece esnaf üye olduğu odalara borçlarını kolaylıkla ödeyebilecek.

Vergi, KYK, SGK, trafik cezası borç yapılandırmaları başladı! İnternetten tek tıkla vergi, KYK borç yapılandırma

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.

Vergi, KYK, SGK, trafik cezası borç yapılandırmaları başladı! İnternetten tek tıkla vergi, KYK borç yapılandırma

Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. 18 taksitte ödenecek olan yapılandırma 36 aya süreye yayılacak. Ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirilecek.

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