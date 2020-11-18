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TBMM'den geçen düzenlemeyle teşviklerin de süresi uzatıldı

Kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun istihdam teşviklerini de içeriyor. Mevcut teşviklerin süresi uzatılırken yeni prim teşviklerine yer veren kanun, kısa çalışma uygulamasının 30 Haziran'a kadar devamının önünü açıyor.

18.11.2020 08:36 - Son Güncelleme: 18.11.2020 08:36
TBMM'den geçen düzenlemeyle teşviklerin de süresi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşviklerine ilişkin düzenlemeleri içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

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TBMM'den geçen düzenlemeyle teşviklerin de süresi uzatıldı

Dün itibarıyla da Resmî Gazetede yayımlandı. Milliyet'ten Cem Kılıç şunları yazdı: SGK prim borçlarının yapılandırılmasını geçen haftaki yazımda kaleme almıştım. Bugünkü yazımda kabul edilen kanun metnindeki haliyle istihdam teşvikleri konusunda sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

TBMM'den geçen düzenlemeyle teşviklerin de süresi uzatıldı

7256 sayılı Kanun, esas olarak Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını ve normalleşme sürecinde ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, halihazırda uygulanan istihdam teşviklerinin süresinin uzatılmasının yanında, yeni prim teşviklerine ilişkin önemli düzenlemelere de yer veriyor.

TBMM'den geçen düzenlemeyle teşviklerin de süresi uzatıldı

Süreler uzatıldı
Yeni kanunla 4447 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesi kapsamında halihazırda uygulanan prim teşvikinin, yani genç, kadın ve mesleki eğitim belgesine sahip kişilerin ilave istihdamına yönelik olarak yürürlükte olan 6111 sayılı teşvikin uygulanma süresi ile ilgili Cumhurbaşkanı'na tanınan "2015 yılından itibaren beş yıla kadar" uzatma yetkisi 31.12.2023'e kadar uzatıldı. Böylece, bu yıl sonunda sona erecek olan prim teşvikinden işverenlerin önümüzdeki üç yıl daha yararlanması sağlanmış oldu.

TBMM'den geçen düzenlemeyle teşviklerin de süresi uzatıldı

Aynı şekilde, yine 31.12.2020 tarihinde sona erecek olan 7103 sayılı teşvikin süresinin uzatılması konusunda da Cumhurbaşkanına yetki verildi. Dolayısıyla 2018 yılında başlayan ve halihazırda çok sayıda işveren tarafından yararlanılan, özellikle imalat ve bilişim sektörlerinde daha büyük avantaj sağlayan söz konusu teşvik de 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilecek.

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