TBMM'den geçen düzenlemeyle teşviklerin de süresi uzatıldı

Süreler uzatıldı

Yeni kanunla 4447 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesi kapsamında halihazırda uygulanan prim teşvikinin, yani genç, kadın ve mesleki eğitim belgesine sahip kişilerin ilave istihdamına yönelik olarak yürürlükte olan 6111 sayılı teşvikin uygulanma süresi ile ilgili Cumhurbaşkanı'na tanınan "2015 yılından itibaren beş yıla kadar" uzatma yetkisi 31.12.2023'e kadar uzatıldı. Böylece, bu yıl sonunda sona erecek olan prim teşvikinden işverenlerin önümüzdeki üç yıl daha yararlanması sağlanmış oldu.