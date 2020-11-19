Evde üretim yapıp internetten satış yapanlara 1 Ocak 2021'de vergi muafiyeti geliyor

Kayıt dışını önler

Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli, bu gelişmenin evde üretim yapan pek çok kişiyi şevklendireceğini ve Türkiye'de e-ticareti büyüteceğini dile getirerek, "Pek çok insan evinde üretip sosyal medya üzerinden kayıt dışı yollarla satış yapıyordu. Bunlar şirketleşmiş olacak. Kendi e-ticaret sitesini açacak, ödeme sistemi kullanacak. Pazar yerlerinde satış yapacak. Bu evdeki üretim gücümüzü artırırken başta ev kadınları olmak üzere pek çok aileye de ek gelir imkanı yaratacak. Bu bizim daha doğal ürünlere de erişimimizi kolaylaştırabilir. Ayrıca bu tarz satışların yüzde 70'i kayıt dışı yapılıyordu. Bunlar da kayıt altına alınmış olacak. Ayrıca sahteciliğin de önüne geçilecek" diye konuştu.