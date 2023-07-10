Meclis 9 madde için düğmeye bastı! 2'si 1 arada Torba Yasa müjdesi açıklandı! Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli emeklilik, Bağkur affı...
Hükümet, memur ve emekli maaşı zamlarını içeren ilk torba yasayı Meclis'ten geçirdikten sonra, toplumun her kesimine dokunacak kapsamlı ikinci bir torba yasa için çalışmalara başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, sosyal güvenlik alanında beklenen sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri ne olacak? 2. Torba yasada Staj çıraklık sigortası, 2000 sonrasına kademeli emeklilik, Bağkur affı var mı? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'deki emekli ve memur kesimini yakından ilgilendiren maaş zamları sonrasında, yeni bir düzenlemeye yönelik çalışmalara hız verdi. Hükümetin önemli bir adımı olarak nitelendirilen kapsamlı ikinci torba yasa, bir dizi kritik konuyu ele alarak çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Bakan Işıkhan'ın masasında yer alan başlıklar, ülkenin çalışma hayatını ve sosyal güvenlik sistemini derinden etkileyecek konuları içeriyor. Yeni torba yasada toplu sözleşmeden SSK Bağ-Kur prim eşitlemesine, farklı kurumlarda çalışanların 3.5 yıl kuralından kadınların erken emekliliğine kadar pek çok kritik konu çözüme kavuşturacak. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar ve maddeler...
Hükümet, Türkiye'nin memur ve emekli kesimini yakından ilgilendiren maaş zammı düzenlemesini içeren ilk torba yasayı Meclis'ten geçirdikten sonra, şimdi gözler kapsamlı ikinci torba yasa çalışmalarına çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde yürütülen çalışmalar, bir dizi kritik konunun çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor. Bakan Işıkhan'ın masasında bekleyen dosyalar arasında memurların 3600 ek gösterge artışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği ve taşeron sorunu gibi konular yer alıyor.