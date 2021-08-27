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Vergi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası! Hepsi uzatıldı! Son gün 30 Eylül!

Vergi ödemesi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası gibi yapılacak ödemelere yapılandırma hakkı 9 Haziran'da yayımlanan kanunla tanımlanmıştı. Borçları ve para cezası bulunan vatandaşlar bu ödemeleri yapılandırarak yeni bir ödeme planı oluşturuyordu. Borçları bulunan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yapılandırma başvurusunun 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. Borçlarınızı yapılandırdığınız takdirde ilk taksit ödemesini 1 ay sonra yapabiliyorsunuz. Peki; kimler borç yapılandırma işlemlerinden faydalanabiliyor. İşte detaylar!

27.08.2021 18:56 - Son Güncelleme: 27.08.2021 18:56
Vergi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası! Hepsi uzatıldı! Son gün 30 Eylül!

Borçları bulunan vatandaşlara bir müjdeli haber daha geldi. Vergi ödemesi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası gibi para cezaları ve borçları bulunan vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Borçları bulunan ancak henüz yapılandırmayan kişiler için verilen süre 1 ay daha uzatıldı. Böylelikle borç yapılandırmada son tarih 30 Eylül olarak belirlendi. Bu yapılandırmadan faydalanmak isteyenler de şartları sorgulamaya başladı. Borç yapılandırma işlemlerine ilişkin tüm merak edilen bilgiler haberimizde….

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Vergi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası! Hepsi uzatıldı! Son gün 30 Eylül!

SÜRE UZATILDI

Vergi ödemeleri, gecikme faizleri, sosyal güvenlik kurumu alacaklarına dair yapılandırma için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı. Başvurular 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Vergi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası! Hepsi uzatıldı! Son gün 30 Eylül!

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ancak ödenmemiş olan alacaklar için yapılandırma tarihi uzatıldı.

Vergi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası! Hepsi uzatıldı! Son gün 30 Eylül!

9 Haziranda yayımlanan ve alacaklara dair yapılandırmayı içeren kanunda belirtilen başvuru ve ilk taksit ödeme süresi için yeni tarih belirlendi.

Vergi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası! Hepsi uzatıldı! Son gün 30 Eylül!

SON TARİH 30 EYLÜL

Karar, vergi, gecikme faizleri, gecikme zammı ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve idari para cezaları gibi alacakları kapsıyor.

Yapılandırma başvurusu için son tarih 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.

İlk taksit ödemeleri de belirlenen tarihten 1 ay sonra başlayacak.

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