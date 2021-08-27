Vergi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası! Hepsi uzatıldı! Son gün 30 Eylül!
Vergi ödemesi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası gibi yapılacak ödemelere yapılandırma hakkı 9 Haziran'da yayımlanan kanunla tanımlanmıştı. Borçları ve para cezası bulunan vatandaşlar bu ödemeleri yapılandırarak yeni bir ödeme planı oluşturuyordu. Borçları bulunan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yapılandırma başvurusunun 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. Borçlarınızı yapılandırdığınız takdirde ilk taksit ödemesini 1 ay sonra yapabiliyorsunuz. Peki; kimler borç yapılandırma işlemlerinden faydalanabiliyor. İşte detaylar!
27.08.2021 18:56
- Son Güncelleme: 27.08.2021 18:56
Borçları bulunan vatandaşlara bir müjdeli haber daha geldi. Vergi ödemesi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası gibi para cezaları ve borçları bulunan vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Borçları bulunan ancak henüz yapılandırmayan kişiler için verilen süre 1 ay daha uzatıldı. Böylelikle borç yapılandırmada son tarih 30 Eylül olarak belirlendi. Bu yapılandırmadan faydalanmak isteyenler de şartları sorgulamaya başladı. Borç yapılandırma işlemlerine ilişkin tüm merak edilen bilgiler haberimizde….