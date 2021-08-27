Vergi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası! Hepsi uzatıldı! Son gün 30 Eylül!

Borçları bulunan vatandaşlara bir müjdeli haber daha geldi. Vergi ödemesi, gecikme faizi, SGK alacak, idari para cezası gibi para cezaları ve borçları bulunan vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Borçları bulunan ancak henüz yapılandırmayan kişiler için verilen süre 1 ay daha uzatıldı. Böylelikle borç yapılandırmada son tarih 30 Eylül olarak belirlendi. Bu yapılandırmadan faydalanmak isteyenler de şartları sorgulamaya başladı. Borç yapılandırma işlemlerine ilişkin tüm merak edilen bilgiler haberimizde….