Kamera açarak 300 TL para kazanın! Hediye paranızı her yerden alabilirsiniz! Şartları açıklandı…

Bankaların yaptığı kampanyalar ve hediye nakit paralar vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Birçok banka yeni kampanya düzenleyerek müşterilerine nakit para hediyesi veriyor. Bu bankalardan birisi de QNB Finansbank oldu. Bankadan yapılan kampanyaya göre; görüntülü görüşme ile başvuru yaparak dilediğiniz yerden 300 TL para kazanmanız mümkün olabiliyor. Kampanya 10 Ağustos – 14 Eylül 2021 tarihleri arasında QNB Mobil'den görüntülü görüşme ile müşteri olanlar için geçerli oluyor. İşte merak edilen kampanyanın şartları!