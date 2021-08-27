Kamera açarak 300 TL para kazanın! Hediye paranızı her yerden alabilirsiniz! Şartları açıklandı…
Bankalar müşteri kazanmak için kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Yapılan kampanyalarda yeni müşterilere nakit hediyesi dikkat çekiyor. QNB Finansbank resmi internet sitesinden yeni kampanyayı duyurdu. 14 Eylül'e kadar devam eden kampanyayla; görüntülü görüşme yaparak 300 TL para kazanmanız mümkün. QNB Mobil'i cep telefonunuza indirip, başvurunuzu yaparak görüntülü görüşme ile istediğiniz yerden banka müşterisi olabilir ve hediye paranızı alabilirsiniz.
Bankaların yaptığı kampanyalar ve hediye nakit paralar vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Birçok banka yeni kampanya düzenleyerek müşterilerine nakit para hediyesi veriyor. Bu bankalardan birisi de QNB Finansbank oldu. Bankadan yapılan kampanyaya göre; görüntülü görüşme ile başvuru yaparak dilediğiniz yerden 300 TL para kazanmanız mümkün olabiliyor. Kampanya 10 Ağustos – 14 Eylül 2021 tarihleri arasında QNB Mobil'den görüntülü görüşme ile müşteri olanlar için geçerli oluyor. İşte merak edilen kampanyanın şartları!
Kampanya Koşulları:
QNB Mobil'e giriş yaptıktan sonra CardFinans kredi kartı başvurunuzu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.
Kampanya 10 Ağustos – 14 Eylül 2021 tarihleri arasında QNB Mobil'den görüntülü görüşme ile müşteri olanlar için geçerlidir.
300 TL'ye varan Hediye Para kampanyası QNB Mobil'den görüntülü görüşme ile müşteri olmayı takip eden 3 aylık süre için geçerli olacaktır.
CardFinans ile yapacağınız 150TL ve üzeri bir alışverişinizi harcama sözü vererek Hediye Para ile bedavaya getirebilirsiniz. En az 150TL, en fazla 300TL'ye kadar Hediye Para kullanabilirsiniz.
Her 100TL harcama ile 1 TL değerinde Hediye Para sözünüzü kapatmış olacaksınız. 300 TL tutarında Hediye Para kullanırsanız, 12 ay boyunca toplam 30.000 TL, aylık 2.500 TL harcama sözü vermiş olacaksınız.