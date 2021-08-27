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Tam 200 futbol sahası büyüklüğünde! Gümüşhane Bayburt Havalimanı inşaatı son gaz devam ediyor

Gümüşhane ile Bayburt'a hizmet verecek ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının, 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki pist ve apronda dolgu çalışmaları sonlandırılarak asfaltlanmaya geçildi. 250 kişinin aralıksız çalıştığı havalimanının pist alanı yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde.

27.08.2021 17:32 - Son Güncelleme: 27.08.2021 17:32
Tam 200 futbol sahası büyüklüğünde! Gümüşhane Bayburt Havalimanı inşaatı son gaz devam ediyor

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatında, dolgusu tamamlanan pist ve apronun asfaltlanmasına başlandı.

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Tam 200 futbol sahası büyüklüğünde! Gümüşhane Bayburt Havalimanı inşaatı son gaz devam ediyor

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde, 13 Mart 2018'den bu yana yapımı süren ve altyapı inşaatlarında sona yaklaşılan havalimanında pist ve altyapı çalışmalarında yaklaşık 250 kişi aralıksız çalışıyor.

Gümüşhane şehir merkezine 67, Bayburt'a ise 47 kilometre uzaklıkta bulunan projede, yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğündeki pist alanın ve 36 bin metrekarelik apronun dolgu işlemi tamamlandı.

Tam 200 futbol sahası büyüklüğünde! Gümüşhane Bayburt Havalimanı inşaatı son gaz devam ediyor

Dolgu sonrası pistte başlayan asfaltlama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması öngörülen proje, büyük uçakların rahatlıkla inebileceği, yan yollarla 60 metre genişliğinde, 3 kilometre uzunluğunda piste sahip olacak.

Projeye, şu ana kadar yaklaşık 184 milyon lira kaynak aktarıldı.

Tam 200 futbol sahası büyüklüğünde! Gümüşhane Bayburt Havalimanı inşaatı son gaz devam ediyor

Bölgedeki turizm, ticaret, sanayi ve istihdamın gelişmesine de katkı sağlaması öngörülen projeyle Gümüşhane ve Bayburt illerinin gurbetçileri de memleketlerine daha konforlu ve hızlı ulaşma imkanı bulacak.

Tam 200 futbol sahası büyüklüğünde! Gümüşhane Bayburt Havalimanı inşaatı son gaz devam ediyor

"GÜMÜŞHANE VE BAYBURT'TAKİ VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİSİ KARŞILANMIŞ OLACAK"
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, projenin Gümüşhane ve Bayburt için önemine değinerek, havalimanlarının, şehirleri dünyada bir nokta haline getirdiğini söyledi.

Her iki şehrin projeden ciddi manada beklenti içerisinde olduğuna işaret eden Taşbilek, projeyle çok sayıda gurbetçi için memleketine ulaşımın son derece rahatlayacağını belirtti.

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