Tam 200 futbol sahası büyüklüğünde! Gümüşhane Bayburt Havalimanı inşaatı son gaz devam ediyor
Gümüşhane ile Bayburt'a hizmet verecek ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının, 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki pist ve apronda dolgu çalışmaları sonlandırılarak asfaltlanmaya geçildi. 250 kişinin aralıksız çalıştığı havalimanının pist alanı yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde.
Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatında, dolgusu tamamlanan pist ve apronun asfaltlanmasına başlandı.
Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde, 13 Mart 2018'den bu yana yapımı süren ve altyapı inşaatlarında sona yaklaşılan havalimanında pist ve altyapı çalışmalarında yaklaşık 250 kişi aralıksız çalışıyor.
Gümüşhane şehir merkezine 67, Bayburt'a ise 47 kilometre uzaklıkta bulunan projede, yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğündeki pist alanın ve 36 bin metrekarelik apronun dolgu işlemi tamamlandı.
"GÜMÜŞHANE VE BAYBURT'TAKİ VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİSİ KARŞILANMIŞ OLACAK"
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, projenin Gümüşhane ve Bayburt için önemine değinerek, havalimanlarının, şehirleri dünyada bir nokta haline getirdiğini söyledi.
Her iki şehrin projeden ciddi manada beklenti içerisinde olduğuna işaret eden Taşbilek, projeyle çok sayıda gurbetçi için memleketine ulaşımın son derece rahatlayacağını belirtti.