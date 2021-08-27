Tam 200 futbol sahası büyüklüğünde! Gümüşhane Bayburt Havalimanı inşaatı son gaz devam ediyor

"GÜMÜŞHANE VE BAYBURT'TAKİ VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİSİ KARŞILANMIŞ OLACAK"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, projenin Gümüşhane ve Bayburt için önemine değinerek, havalimanlarının, şehirleri dünyada bir nokta haline getirdiğini söyledi.

Her iki şehrin projeden ciddi manada beklenti içerisinde olduğuna işaret eden Taşbilek, projeyle çok sayıda gurbetçi için memleketine ulaşımın son derece rahatlayacağını belirtti.