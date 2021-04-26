Bankalar hızlıca revize etti! Müşterilerine tek tek mesaj gönderiyor! Şubelerde bundan sonra...
Bankalar şubelerindeki yeni çalışma saatlerini müşterilerine mesajla iletti. Banka çalışma saatleri koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yeniden düzenlendi. Bankalar müşterilerine tek tek mesaj atarak çalışma saatleri değiştirdiğini duyuruyor. Bilindiği üzere bu hafta kısmi kapanma süreci başladı ve hafta içi saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Bu süreçte bankalar şubelerindeki çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Akbank, Halkbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası tarafından yapılan son açıklamaya göre, açılış kapanış saatlerinde değişiklik yaşandığı duyuruldu.
Bankalar koronavirüs tedbirleri ile birlikte çalışma saatlerinde değişikliğe gidiyor. Koronavirüste kısmi kapanma süreci öncesi ve sonrasında bazı bankalar çalışma saatlerinde değişiklik yaşandığını ifade etti. Bilindiği üzere Kasım, Aralık ve Ocak aylarında koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle bankalar çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiş ardından kontrollü normalleşmeyle mesai saatleri yeniden düzenlenmişti. Son olarak pek çok bankadan yapılan açıklamaya göre, bankaların açılış kapanış saatleri değişti. Bankalarda işi olan vatandaşlar ise şubelerin çalışma saatlerini merak ediyor.