RAMAZAN İMSAKİYE
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Bankalar hızlıca revize etti! Müşterilerine tek tek mesaj gönderiyor! Şubelerde bundan sonra...

Bankalar şubelerindeki yeni çalışma saatlerini müşterilerine mesajla iletti. Banka çalışma saatleri koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yeniden düzenlendi. Bankalar müşterilerine tek tek mesaj atarak çalışma saatleri değiştirdiğini duyuruyor. Bilindiği üzere bu hafta kısmi kapanma süreci başladı ve hafta içi saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Bu süreçte bankalar şubelerindeki çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Akbank, Halkbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası tarafından yapılan son açıklamaya göre, açılış kapanış saatlerinde değişiklik yaşandığı duyuruldu.

26.04.2021 13:24 - Son Güncelleme: 26.04.2021 13:24
Bankalar hızlıca revize etti! Müşterilerine tek tek mesaj gönderiyor! Şubelerde bundan sonra...

Bankalar koronavirüs tedbirleri ile birlikte çalışma saatlerinde değişikliğe gidiyor. Koronavirüste kısmi kapanma süreci öncesi ve sonrasında bazı bankalar çalışma saatlerinde değişiklik yaşandığını ifade etti. Bilindiği üzere Kasım, Aralık ve Ocak aylarında koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle bankalar çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiş ardından kontrollü normalleşmeyle mesai saatleri yeniden düzenlenmişti. Son olarak pek çok bankadan yapılan açıklamaya göre, bankaların açılış kapanış saatleri değişti. Bankalarda işi olan vatandaşlar ise şubelerin çalışma saatlerini merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalar hızlıca revize etti! Müşterilerine tek tek mesaj gönderiyor! Şubelerde bundan sonra...

DENİZBANK

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

Bankalar hızlıca revize etti! Müşterilerine tek tek mesaj gönderiyor! Şubelerde bundan sonra...

ING BANK

"Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

Bankalar hızlıca revize etti! Müşterilerine tek tek mesaj gönderiyor! Şubelerde bundan sonra...

HSBC

HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır." denildi.

Bankalar hızlıca revize etti! Müşterilerine tek tek mesaj gönderiyor! Şubelerde bundan sonra...

TÜRKİYE İŞ BANKASI

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."