Bankalar hızlıca revize etti! Müşterilerine tek tek mesaj gönderiyor! Şubelerde bundan sonra...

Bankalar koronavirüs tedbirleri ile birlikte çalışma saatlerinde değişikliğe gidiyor. Koronavirüste kısmi kapanma süreci öncesi ve sonrasında bazı bankalar çalışma saatlerinde değişiklik yaşandığını ifade etti. Bilindiği üzere Kasım, Aralık ve Ocak aylarında koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle bankalar çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmiş ardından kontrollü normalleşmeyle mesai saatleri yeniden düzenlenmişti. Son olarak pek çok bankadan yapılan açıklamaya göre, bankaların açılış kapanış saatleri değişti. Bankalarda işi olan vatandaşlar ise şubelerin çalışma saatlerini merak ediyor.