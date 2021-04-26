Borcu olup ödeyemeyenlere müthiş fırsat! Ziraat Bankası'ndan faizsiz borç kapatma kolaylığı geldi! Tek seferde kurtulun!

BİREYSEL MÜŞTERİLER İÇİN 100 BİN TL

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar; bireysel kredi müşterileri için 100 Bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 Bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 Bin TL olarak belirlendi.