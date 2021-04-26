Borcu olup ödeyemeyenlere müthiş fırsat! Ziraat Bankası'ndan faizsiz borç kapatma kolaylığı geldi! Tek seferde kurtulun!
Bankada borcu olup ödemeyenler için büyük fırsat geldi! Borçlarından muzdarip olan kişiler artık borçlarını kolayca kapatabilecek! Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, banka tarafından belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecekler. Ziraat Bankası, bu zorlu salgın sürecinde müşterisinin yanında olmak, ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayabilmek adına ödenmeyen kredi ve kredi kartlarında borç kapama kampanyası oluşturdu. Banka ayrıca müşterilerinin takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi almayacağını duyurdu. Peki, Ziraat Bankası faizsiz borç kapatma işlemlerine nasıl başvurulur? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
Pandemi süreci ile beraber çoğu kişi ekonomik anlamda zor günler yaşamaya başladı. İşyerini faaliyete geçiremeyen binlerce esnaf, iş yeri kapalı olduğu için çalışmayan işçiler, aynı zamanda dönemin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birlikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle çoğu kişi maddi ihtiyaçlarını kredi kartları ve krediler ile kapatmaya çalıştılar. Bu noktada, Ziraat Bankası, 1 milyon lirayı geçmeyen takipte borcu olan müşterilerine ödeme kolaylığı getirdi. Tek seferde ödemede takibe düşme sonrası faizi alınmayacak. Peki, Ziraat Bankası faizsiz borç kapatma işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı...
KREDİ BORCU OLANLARA FAİZSİZ BORÇ KAPATMA İMKANI!
Ziraat Bankası, kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin 1 milyon lirayı geçmeyen ve vadesinde ödenmeyen kredilerine ödeme kolaylığı sağladı. Takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki borçların tek seferde ödenmesi durumunda, bu tarihinden itibaren oluşan faiz alınmayacak.