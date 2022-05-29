9000 TL MAAŞ! İŞKUR-TÜBİTAK! Üniversite, belediye, bakanlık ve kamuya 5 bin kişi alınacak! Şartsız şurtsuz, tecrübesiz! İstanbul başta olmak üzere...

Kamuda çalışmak isteyenlere müjde! Üniversite, belediye, bakanlık ve devlet dairelerine toplam 5 bin 3 personel, memur alınacak! En düşün 5.200 TL maaş veriliyor. Başvuru şartları ilandan ilana göre değişmekle birlikte bazı ilanlarda KPSS puanı istenmiyor. Hem İŞKUR, hem de TÜBİTAK yeni iş ilanlarını yayımladı. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde alım yapılacak. Alımların dikkat çeken çoğunluğu özellikle öğretim elemanı ve öğretim üyesi kadrolarına yapılacağı görülüyor. İşte güncel iş ilanları, başvuru tarihleri ve şartları...