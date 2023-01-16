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Haberler Ekonomi Ve tarih verildi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bu haber size: AK Parti "Herkes müsterih olsun" diyerek duyurdu

Ve tarih verildi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bu haber size: AK Parti "Herkes müsterih olsun" diyerek duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini 28 Aralık 2022'de kamuoyu ile paylaşmış, yaş şartı ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksınız mevcut yapıdaki herkesin yararlanacağını duyurmuştu. Bu gelişme sonrası EYT'nin ne zaman Meclis'e geleceği herkes tarafından araştırılır oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "EYT konusuyla önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Herkes müsterih olsun" dedi ve EYT'nin Şubat veya en geç Mart'ta Meclis'e gelecileceğini söyledi.

takvim.com.tr
16.01.2023 18:22 - Son Güncelleme: 16.01.2023 18:42
Ve tarih verildi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bu haber size: AK Parti Herkes müsterih olsun diyerek duyurdu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi tamamlandı.

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Ve tarih verildi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bu haber size: AK Parti Herkes müsterih olsun diyerek duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız yılın son günlerinde büyük müjdeyi vermiş, yaş şartı ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksınız mevcut yapıdaki herkesin yararlanacağını duyurmuştu.

Ve tarih verildi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bu haber size: AK Parti Herkes müsterih olsun diyerek duyurdu



Bu gelişme sonrası EYT'nin ne zaman Meclis'e geleceği büyük merak konusu oldu.

Ve tarih verildi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bu haber size: AK Parti Herkes müsterih olsun diyerek duyurdu

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ve tarih verildi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT bu haber size: AK Parti Herkes müsterih olsun diyerek duyurdu

"EYT ne zaman Meclis'e gelir?" sorusunu yanıtlayan Çelik, şu ifadeleri kullandı;

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