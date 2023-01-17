20-25 yıl + 5.000-9000 prim+ 1999'dan evvel sigortalılar EYT'de KEMİK kadroda! Meclis zarfı araladı! Staj, çıraklıkta iş akdi...
EYT'de son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti'den açıklamalar geliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT yasalaştı mı? Staj başlangıç sayılacak mı? İşte merak edilenler ve son dakika açıklamalar.
17.01.2023 09:41 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:41
EYT'nin yasalaşması konusunda aramalar her geçen gün artıyor. EYT düzenlemesi hakkında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklama geldi. Çelik açıklamasında, "EYT konusuyla önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Meclis'in kendi çalışma takviminde en hızlı şekilde sonuç alınacak. Bakanımız açıklama yapmıştı, Şubat veya en geç Mart'ta olacak." ifadelerine yer verdi. Emeklilik için geri sayım yapan vatandaşlar bazı detayları merak edip araştırıyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de staj ve çıraklık kapsama alınacak mı? Şartlar neler? İşte tüm detaylar haberimizde!
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.