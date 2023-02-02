Ve tarih belli oldu! EYT'DE SON DAKİKA 2 ŞUBAT 2023 | EYT Meclis'ten geçti mi, şartlar neler? Kademeli emeklilik tablosu, prim gün sayısı, staj...
EYT'DE SON DURUM 2023! EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. EYT yasası bugün (2 Şubat) Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bu noktada 'Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklileri kademeli emeklilik, EYT şartları ve prim gün sayısı, staj, askerlik ve doğum borçlanması, kıdem tazminatına ilişkin araştırmalar sıklaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir.'' dedi. Peki EYT Meclis'ten geçti mi, şartlar neler? İşte sıcak gelişmeler...
YAŞA TAKILANLAR 1 SAAT ÖNCE SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bugün kritik gün. Hafta başında taslak milletvekillerinin imzasına açılmış ardından da yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Gözler şimdi bugün TBMM'de! Belirlenen takvim doğrultusunda teklifin bugün Komisyon'da görüşülmesine geçilecek. Görüşmeler tamamlandıktan sonra EYT'nin yasalaşması için geriye iki aşama kalacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT hakkında, "EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
EYT'DE SON DURUM!
EYT yasa teklifi 2 Şubat saat 11.00'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağını belirtti.
EYT PRİM GÜN SAYISI NEDİR?
EYT prim gün sayısı sigrota giriş yılına göre değişkenlik gösteriyor. EYT prim gün sayıları 5 bin ve 5.975 arasında değişkenlik gösteriyor.