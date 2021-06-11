Ve sonunda son dakika netleşti! Milyonlara kötü haber geldi! Başvurmayan SGK, SSK ve Bağkur'dan emekli olamayacak!

ÜCRET GARANTİ FONU'NDAN AYNI İŞYERİ İÇİN KAÇ DEFA ÜCRET ALINABİLİR?



Çalıştığım firma bundan 3 sene önce konkordato ilan etti ve çalışanlara, işverenden alamadığımız ücrete istinaden 3 aylık maaşımızı Ücret Garanti Fonu'ndan (ÜGF) aldık. İki ay önce de firma iflasını açıkladı. İki konu çok farklı olduğu için biz tekrar içeride kalan alacaklarımıza istinaden İŞKUR'a gittik. Merkezdeki görevliler, bu iki durum farklı olduğundan müracaatta bulunabileceğimizi söyledi. Ancak İŞKUR'dan sözlü ret cevabı geldi. Sebebi ise bu ödenekten aynı firma ve her türlü durum için (konkordato, iflas v.b.) toplam 90 günlük ödenek alınabilirmiş. Biz çalışanlar olarak bu cevaba pek ikna olmadık, sanki birinin yaptığı bir yorum gibi geldi bize. Herhangi bir yazılı cevap da yok. Ne yapmamızı önerirsiniz? (Kadir D.)