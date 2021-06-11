Ve sonunda son dakika netleşti! Milyonlara kötü haber geldi! Başvurmayan SGK, SSK ve Bağkur'dan emekli olamayacak!
Peş peşe açıklandı! Başvurmayan emekli olamıyor... Pandemiden etkilenen işyerlerinde kısa çalışma uygulamasının sona ermesinin ardından ödeme eforluğu meseleleri baş gösterecek. Patronun ödeme eforluğuna girdiği işyerlerinde ücretini alamayan çalışanlar, Fiyat Garanti Fonu'ndan üç aya kadar fiyatlarını alabilecekler. Peki fondan fiyat alabilmek için ne yapmak gerekir? Bir işyeri için fondan kaç kere fiyat alınabilir? 7256 Sayılı ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında ihya başvurusunda bulunan vatandaşlar çok daha cazip koşullarla dondurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecekler. Emekli olabilecekler. Ancak vergi kaydı olduğu halde BAĞ-KUR kaydı olmayanlar bu fırsattan yararlanamayacak.
Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Başvuru yapmayan emekli olamıyor. BAĞ-KUR'luların geçmiş yıllara ait sigortalılık süreleri için topluca prim ödemesi, borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler geçerli oluyor. 2020 yılında çıkan kanun ile birlikte prim borcunu ödemeyen ve emekli olmak isteyen BAĞ-KUR'luların borcu silinirken, sigortalılık süresi de donduruldu. Bu kişiler normalde asgari ücret üzerinden prim ödeyerek dondurulan sigortalılık sürelerini tekrar canlandırabiliyorlar. 7256 Sayılı ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında ihya başvurusunda bulunan vatandaşlar çok daha cazip koşullarla dondurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecekler. Emekli olabilecekler. Ancak vergi kaydı olduğu halde BAĞ-KUR kaydı olmayanlar bu fırsattan yararlanamayacak.
ÜCRET GARANTİ FONU'NDAN AYNI İŞYERİ İÇİN KAÇ DEFA ÜCRET ALINABİLİR?
Çalıştığım firma bundan 3 sene önce konkordato ilan etti ve çalışanlara, işverenden alamadığımız ücrete istinaden 3 aylık maaşımızı Ücret Garanti Fonu'ndan (ÜGF) aldık. İki ay önce de firma iflasını açıkladı. İki konu çok farklı olduğu için biz tekrar içeride kalan alacaklarımıza istinaden İŞKUR'a gittik. Merkezdeki görevliler, bu iki durum farklı olduğundan müracaatta bulunabileceğimizi söyledi. Ancak İŞKUR'dan sözlü ret cevabı geldi. Sebebi ise bu ödenekten aynı firma ve her türlü durum için (konkordato, iflas v.b.) toplam 90 günlük ödenek alınabilirmiş. Biz çalışanlar olarak bu cevaba pek ikna olmadık, sanki birinin yaptığı bir yorum gibi geldi bize. Herhangi bir yazılı cevap da yok. Ne yapmamızı önerirsiniz? (Kadir D.)
İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçilerin üç aylık ödenmeyen ücret alacakları Ücret Garanti Fonu'ndan ödenir. Bu haktan yararlanmak için işçilerin başvuruyu bizzat yapmaları gerekir. Başvuru esnasında işverenin ödeme güçlüğüne düşmesine ilişkin belgeler, işçi alacak belgesi ve ödemeye esas diğer belgeler talep edilir. Başvuruda istenen belgeler şöyle:
İşveren için "aciz vesikası" alınması: İşçilerin icra dairesinden alınacak aciz vesikası veya aciz vesikası hükmündeki haciz tutanağı ile müracaat etmesi gerekir. Aciz vesikası hükmündeki haciz tutanağı ile başvuru yapılırken, tutanakta, "hacze kabil mal yoktur" ifadesi bulunmalı.
İşverenin İflası halinde: Mahkeme tarafından verilen iflas kararı veya bu kararın yayımlandığı gazete ilanı.
İflasın Ertelenmesi halinde: Mahkeme tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararı veya bu kararın yayımlandığı gazete ilanı.
İşverenin konkordato ilan etmesi durumunda: Mahkemece verilen konkordato geçici/kesin mühlet kararı veya bu kararın yayımlandığı ilan.
Ücret Garanti Fonu'ndan yararlanmak için başvuruda bulunan kişinin işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde bir gün dahi olsa aynı işyerinde işsizlik sigortası primi ödeyerek çalışması gerekiyor.
Türkiye İş Kurumu'nun pasif işgücü genelgesine göre, işçilere, aynı işveren için birbirinin devamı niteliğinde olan ödeme güçlüğü kararlarından birine dayalı olarak ödeme yapılmışsa, yapılacak ödemelerin toplamı 3 ayı geçmeyecek şekilde önceki ödeme güçlüğü kararının devamı niteliğinde olan diğer ödeme güçlüğü kararı esas alınarak da ödeme yapılması mümkündür. Genelgede birbirinin devamı niteliğindeki durumlar "geçici mühlet kararı-kesin mühlet kararı-iflas kararı ya da iflas erteleme-iflas kararı" şeklinde sıralanmaktadır. Konkordato genelgede sayılan durumlar arasında yer almamaktadır.
Size verilen sözlü bilgi ile yetinmemenizi, gerekli belgelerle birlikte İŞKUR'a yazılı başvuruda bulunmanızı öneririm.