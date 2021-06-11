O borçlar da yapılandırma kapsamına alındı! Milyonlara nefes aldıracak düzenleme
Koronavirüs salgını nedeniyle ödeme gücü zayıflayan mükellefler yapılandırma ile beraber rahat bir nefes aldı. Mükellefler kesinleşmiş borçlarının yanı sıra, incelemede olan ya da davalık olan borçları için de başvuru yapabilecek. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin detayları...
11.06.2021 09:02
- Son Güncelleme: 11.06.2021 09:02
Kovid-19 salgınının, vatandaşlar ve firmalar özelinde yarattığı ekonomik ve manevi tahribatı gidermek, istihdamı ve üretimi desteklemek, bütçe ile kaynak sağlamak amaçlarıyla, vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere pek çok kamu alacağı ile ilgili olarak getirilen 7326 Sayılı yapılandırma yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.