O borçlar da yapılandırma kapsamına alındı! Milyonlara nefes aldıracak düzenleme

Kovid-19 salgınının, vatandaşlar ve firmalar özelinde yarattığı ekonomik ve manevi tahribatı gidermek, istihdamı ve üretimi desteklemek, bütçe ile kaynak sağlamak amaçlarıyla, vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere pek çok kamu alacağı ile ilgili olarak getirilen 7326 Sayılı yapılandırma yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.