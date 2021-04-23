Ve sonunda son dakika netleşti! Kredi çekecekler dikkat! 12 ay geri ödemesiz, 3 sene vadeyle veriliyor!

Tek tek açıklandı! Kredi çekeceklere müjde geldi! 12 ay geri ödemesiz, 3 sene vadeyle veriliyor! Buna göre; deprem ve sel felaketi gibi durumlarda KOBİ'ler ve işletmeler için acil destek kredisi kapsamında yapılan çalışmanın bir benzeri, 'pandemi' nedeniyle yeniden uygulamaya konulacak. Bu kapsamda ciro kaybı olan zor durumdaki işletmelere 100 bin liraya kadar kredi verilmesi söz konusu olacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden organize edilen destek kredisinin, kefil-teminat gibi zorunluluklar olmadan edinilebilmesi ve çok sayıda bankanın bu sisteme dahil olması nedeniyle tercih edilebileceği önü sürülüyor.

23.04.2021 09:28 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





