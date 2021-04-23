Altın alıp satacak olanlar dikkat! Uzmandan çarpıcı açıklama! Altın fiyatları için kritik tarih! Değeri duyunca şok olacaksınız!

Altın fiyatları için kritik tarih! Değeri duyunca şok olacaksınız! JP Morgan analistleri tarafından gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman altının geleceği hakkında çarpıcı sözlere yer verildi. Bir yandan da altın fiyatları gün içerisinde yeniden yükselme hareketlerine başladı. Gün içerisinde altın fiyatlarının son durumu belli oldu. Kısa vadeli olarak yer alan dirençleri uzun zaman sonra kırmayı başaran altın 1800 doların üzerine doğru gitme hedefleri ile devam ediyor. ABD tarafından 10 yıllık tahvil getirilerinin gerilmeye başlamasının ardından destek almayı başaran 50 günlük hareketli olan ve ortalamalarını yukarı doğru kırmayı başaran spot altın bu hafta içerisinde 1800 dolar / ons seviyelerine kadar artış göstermesi beklentiler arasında.

23.04.2021 09:08 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





