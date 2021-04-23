Altın alıp satacak olanlar dikkat! Uzmandan çarpıcı açıklama! Altın fiyatları için kritik tarih! Değeri duyunca şok olacaksınız!
Altın fiyatları için kritik tarih! Değeri duyunca şok olacaksınız! JP Morgan analistleri tarafından gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman altının geleceği hakkında çarpıcı sözlere yer verildi. Bir yandan da altın fiyatları gün içerisinde yeniden yükselme hareketlerine başladı. Gün içerisinde altın fiyatlarının son durumu belli oldu. Kısa vadeli olarak yer alan dirençleri uzun zaman sonra kırmayı başaran altın 1800 doların üzerine doğru gitme hedefleri ile devam ediyor. ABD tarafından 10 yıllık tahvil getirilerinin gerilmeye başlamasının ardından destek almayı başaran 50 günlük hareketli olan ve ortalamalarını yukarı doğru kırmayı başaran spot altın bu hafta içerisinde 1800 dolar / ons seviyelerine kadar artış göstermesi beklentiler arasında.
JP Morgan analistleri tarafından gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman altının geleceği hakkında çarpıcı sözlere yer verildi. Bir yandan da altın fiyatları gün içerisinde yeniden yükselme hareketlerine başladı. Gün içerisinde altın fiyatlarının son durumu belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren başlayan serbest piyasalar üzerindeki hareketlenme ile rakamlara bakılacak olursa; Gram altın da 479 lirayı geçti. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 479,1 liradan işlem görüyor.
Analistler tarafından gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman teknik olarak yer alan analizlerin 50 günlük hareketli bir şekilde yer alan ortalamanın kırılması ile beraber altının sonunda yukarı yönlü olarak oynaması yatırımcıların kontrol edebilecekleri hale gelmesine yardım etti. Analistler tarafından gelen değerlendirmeler sırasında teknik olarak yer alan göstergelerin 1840 dolar / ons seviyelerini hedef alarak gösterdiklerini açıkladılar.
JP Morgan yükselmeye devam edecek…
JP Morgan tarafından gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman yükseliş beklentileri dikkatleri çekiyor. Kuruluş aracılığı ile hazırlanmış olan rapor içerisinde dolar ABD tahvil faizleri üzerinde yaşanmakta olan gerileme ile beraber uyumlu olarak yer alan düşüşlerin yukarı yönlü olarak meydana gelen trend içerisinde trendin tersine hareket etmiş olduğunu aktardı. Fakat bunun karşısında geçici olmasından ötürü de beklentileri karşılamaya devam ediyor olduğunu anlattı.
Değerlendirme sırasında ABD sırasında açıklanmış olan verilere bakılacak olduğu zaman güçlü gelmesi ile beraber devam eden eğilimler söz konusu oldu. Fed tarafından nisan ayı içerisinde tutanaklara bakılacak oluğu zaman varlık alımlarının azaltılması ile beraber resmi mesajlar verilecek olduğu dikkatleri çekti.