Ve sonunda son dakika netleşti! Hesaplara anında en az 767 TL yatırılıyor! Değişti, zam geldi, kesinti yapılmayacak
Peş peşe açıklandı! Yüz binleri ilgilendiriyor. Hesaplara anında en az 767 TL yatırılıyor! Geçen yıl 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya çıktı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle mesleki eğitim gören üniversite ve lise öğrencileri için staj dönemi de açılmış oluyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla birçok genç staj yapma imkanı bulamamıştı. Bu yıl normalleşmelerle birlikte staj imkanlarının da açılması bekleniyor. Firmalar faaliyetleriyle birlikte stajyer öğrenci kabul edecekler. Son yıllarda bu konuda da önemli adımlar atılırken, stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için maaş ödenmesi zorunlu kılındı.
Firmalarda staj yapan üniversite ve lise öğrencilerinin sigortası yapılıp maaşları da ödenmek zorunda. En düşük maaş 767 lira. Bu paranın bir bölümünü devlet karşılayacak. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var. Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Geçen yıl stajyerlere aylık en az 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya çıktı.
Firmalar faaliyetleriyle birlikte stajyer öğrenci kabul edecekler. Son yıllarda bu konuda da önemli adımlar atılırken, stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için maaş ödenmesi zorunlu kılındı. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor.
Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var. Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Geçen yıl stajyerlere aylık en az 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya çıktı.
VERGİ KESİNTİSİ YOK
Stajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor. Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor. Devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 511,51 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 255,75 lira olarak uygulanıyor.
3 YIL SÜRE UZADI
Devlet katkısının ödenmesine ilişkin süre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren 3 yıl uzatıldı. 10 ve daha fazla personel çalıştıran mesleki eğitim kapsamındaki işletmelere stajyer bulundurmadıkları tespit edildiğinde cezai işlem uygulanıyor. Her öğrenci için eğitim süresince her ay asgari ücretin net tutarının 1/3'ü nispetinde, 20 ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3'ü nispetinde ceza var.