Vav TV İzle

En ucuz sıfır araç kampanyasında son fırsat! Yok pahasına satılıyor! Toyota, Hyundai, BMW, Honda, Kia, Peugeot, Audi...

Dünya genelinde koronavirüs salgını, çip sorunu nedeniyle araba fiyatları dudak uçuklatıyor. Türkiye'de artış gösteren dolar kuru nedeniyle sıfır ve ikinci el araçlarda fiyatlar arşa çıktı. Bu gelişmeler sonrası yeni araba alacaklar veya aracını yenilemek isteyenler ucuz, uygun fiyatlı sıfır araçlara odaklandı. Peki, Türkiye'de en uygun ucuz sıfır araç modelleri hangileri? Fiat, Toyota, Opel, Peugeot, KIA, Audi, BMW gibi daha pek çok markanın kampanyalı ucuz araçlarını sizler için derledik! En ucuz otomobil 146.900 liradan satışa sunuluyor.

23.05.2021 11:46 - Son Güncelleme: 23.05.2021 11:46
En ucuz sıfır araç modelleri listesi son dakika değişti! Vatandaş akın etti! Honda, Toyota, Hyundai Fiat Kia Peugeot Opel Renault Dacia..

Türkiye'nin en ucuz araç modelleri listesi yenilendi! Türkiye'de artış gösteren dolar kuru nedeniyle sıfır ve ikinci el araçlarda fiyatlar arşa çıktı. Bu gelişmeler sonrası yeni araba alacaklar veya aracını yenilemek isteyenler ucuz, uygun fiyatlı sıfır araçlara odaklandı. Peki, Türkiye'de en uygun ucuz sıfır araç modelleri hangileri? Fiat, Toyota, Opel, Peugeot, KIA, Audi, BMW gibi daha pek çok markanın kampanyalı ucuz araçlarını sizler için derledik! En ucuz otomobil 146.900 liradan satışa sunuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
En ucuz sıfır araç modelleri listesi son dakika değişti! Vatandaş akın etti! Honda, Toyota, Hyundai Fiat Kia Peugeot Opel Renault Dacia..

Türkiye'nin En Ucuz Sıfır Araç Modelleri ve Fiyatı!

En ucuz sıfır araç modelleri listesi son dakika değişti! Vatandaş akın etti! Honda, Toyota, Hyundai Fiat Kia Peugeot Opel Renault Dacia..

2021 Model en uygun fiyata satışa sunulan sıfır araç modellerine hazırladığımız listeden ulaşabilirsiniz. İşte güncel fiyat listesi;

En ucuz sıfır araç modelleri listesi son dakika değişti! Vatandaş akın etti! Honda, Toyota, Hyundai Fiat Kia Peugeot Opel Renault Dacia..

KIA Rio 156.500 lira

En ucuz sıfır araç modelleri listesi son dakika değişti! Vatandaş akın etti! Honda, Toyota, Hyundai Fiat Kia Peugeot Opel Renault Dacia..

Nissan Micra 204.400 lira