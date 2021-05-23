En ucuz sıfır araç kampanyasında son fırsat! Yok pahasına satılıyor! Toyota, Hyundai, BMW, Honda, Kia, Peugeot, Audi...

Türkiye'nin en ucuz araç modelleri listesi yenilendi! Türkiye'de artış gösteren dolar kuru nedeniyle sıfır ve ikinci el araçlarda fiyatlar arşa çıktı. Bu gelişmeler sonrası yeni araba alacaklar veya aracını yenilemek isteyenler ucuz, uygun fiyatlı sıfır araçlara odaklandı. Peki, Türkiye'de en uygun ucuz sıfır araç modelleri hangileri? Fiat, Toyota, Opel, Peugeot, KIA, Audi, BMW gibi daha pek çok markanın kampanyalı ucuz araçlarını sizler için derledik! En ucuz otomobil 146.900 liradan satışa sunuluyor.