Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Borçlar ve faizler siliniyor! 6, 9, 12 ve 18 taksit... Ve sonunda belli oldu!

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Borçlar ve faizler siliniyor! Alacakların işlenmiş olan gecikme faizleri silinecek onun yerine YI-UFE katsayısıyla faiz hesaplanacak ve borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda bir ödemeli seçecek sunulacak. İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak. İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu durumda yapılandırma bozulmayacak. Ancak, süresinde ödenmeyen 2 taksitin, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenecek. Aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek.

24.05.2021 08:33 - Son Güncelleme: 24.05.2021 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





