Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Borçlar ve faizler siliniyor! 6, 9, 12 ve 18 taksit... Ve sonunda belli oldu!
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Borçlar ve faizler siliniyor! Alacakların işlenmiş olan gecikme faizleri silinecek onun yerine YI-UFE katsayısıyla faiz hesaplanacak ve borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda bir ödemeli seçecek sunulacak. İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak. İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu durumda yapılandırma bozulmayacak. Ancak, süresinde ödenmeyen 2 taksitin, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenecek. Aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek.
Kanun teklifinde borç yapılandırmasının yanı sıra, matrahve vergi artırımı, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor. Vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına alındı. Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek.