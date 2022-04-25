Ve sonunda netleşti! Vatandaşların yüzü güldü! 500, 625, 750 TL geri ödemesiz nakit desteği verilecek!

Döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen dalgalı hareketlere bağlı olarak zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde, düzenli bir geliri olmasına rağmen ay sonunu getirmekte güçlük çeken emekli vatandaşlar, geçim dertlerine çare olabilecek alternatif yöntemler araştırmaya başladılar. Son umutları bayram başlamadan hesaplarına yatacak olan emekli ikramiyelerinin zamlanmasına bağlayan emekliler, Bakan Bilgin'in yapmış olduğu açıklamalardan sonra hayal kırıklığına uğradılar.