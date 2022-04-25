RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Vatandaşların yüzü güldü! 500, 625, 750 TL geri ödemesiz nakit desteği verilecek!

Ve sonunda netleşti! Vatandaşların yüzü güldü! 500, 625, 750 TL geri ödemesiz nakit desteği verilecek!

Geride bıraktığımız günlerde bin 100 TL olarak aldıkları emekli ikramiyeleri için zam yapılacağı düşüncesine kapılan emekli vatandaşlar, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin'in "zam yok" açıklamalarından sonra hayal kırıklığına uğradılar. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, vatandaşların yüzlerini güldüren ek ödeme kampanyalarını duyurdular.

takvim.com.tr
25.04.2022 09:51 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:51
Ve sonunda netleşti! Vatandaşların yüzü güldü! 500, 625, 750 TL geri ödemesiz nakit desteği verilecek!

Döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen dalgalı hareketlere bağlı olarak zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde, düzenli bir geliri olmasına rağmen ay sonunu getirmekte güçlük çeken emekli vatandaşlar, geçim dertlerine çare olabilecek alternatif yöntemler araştırmaya başladılar. Son umutları bayram başlamadan hesaplarına yatacak olan emekli ikramiyelerinin zamlanmasına bağlayan emekliler, Bakan Bilgin'in yapmış olduğu açıklamalardan sonra hayal kırıklığına uğradılar.

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Ve sonunda netleşti! Vatandaşların yüzü güldü! 500, 625, 750 TL geri ödemesiz nakit desteği verilecek!

Yeni dönemde karşılıksız ödeme alabilecekleri en yakında ödeme başlığının emekli ikramiyeleri olduğunu ve zam almamasından ötürü nakit ihtiyaçlarının devam edeceğini dile getiren emeklilere, kamunun başka bir kolu olan bankacılık sektöründen müjdeli haber geldi.

Ve sonunda netleşti! Vatandaşların yüzü güldü! 500, 625, 750 TL geri ödemesiz nakit desteği verilecek!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, emekli maaşı hesabını kendi bünyelerine taşıyan tüm yeni müşterilerine promosyon ödemesi yapılacağını bildirdi.

Ve sonunda netleşti! Vatandaşların yüzü güldü! 500, 625, 750 TL geri ödemesiz nakit desteği verilecek!

Söz konusu ödemelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli maaşı tutarlarına göre belirleneceği bilgisi kaydedildi.

Ve sonunda netleşti! Vatandaşların yüzü güldü! 500, 625, 750 TL geri ödemesiz nakit desteği verilecek!

Emekli Promosyonu Ödemesinden Kimler Faydalanabilir?

Kamu bankalarının Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları emekli maaşı ödemeleri protokolü sonucunda geliştirilmiş olan promosyon kampanyalarına, yalnızca yeni müşteriler başvuru yapabilmektedirler.

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