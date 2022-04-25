Ve sonunda netleşti! Vatandaşların yüzü güldü! 500, 625, 750 TL geri ödemesiz nakit desteği verilecek!
Geride bıraktığımız günlerde bin 100 TL olarak aldıkları emekli ikramiyeleri için zam yapılacağı düşüncesine kapılan emekli vatandaşlar, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin'in "zam yok" açıklamalarından sonra hayal kırıklığına uğradılar. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, vatandaşların yüzlerini güldüren ek ödeme kampanyalarını duyurdular.
25.04.2022 09:51 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:51
Döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen dalgalı hareketlere bağlı olarak zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde, düzenli bir geliri olmasına rağmen ay sonunu getirmekte güçlük çeken emekli vatandaşlar, geçim dertlerine çare olabilecek alternatif yöntemler araştırmaya başladılar. Son umutları bayram başlamadan hesaplarına yatacak olan emekli ikramiyelerinin zamlanmasına bağlayan emekliler, Bakan Bilgin'in yapmış olduğu açıklamalardan sonra hayal kırıklığına uğradılar.