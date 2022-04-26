Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! KAZANÇ HAFTASI: 13 milyona ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Milyonlarca kişinin beklediği ikramiye haftası geldi çattı. Bu hafta yaklaşık 13 milyon emekli ve işçiye ikramiye ödemeleri yapılacak. Ayrıca memur emeklilerine erken maaş da ödenecek. Emekli ikramiyelerinin yanı sıra bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye haftası olacak. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Peki, işçiler ne kadar ikramiye alacak? İşte tüm merak ediler haberimizde...