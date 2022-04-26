RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! KAZANÇ HAFTASI: 13 milyona ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! KAZANÇ HAFTASI: 13 milyona ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Milyonlarca kişinin beklediği ikramiye haftası geldi çattı. Bu hafta yaklaşık 13 milyon emekli ve işçiye ikramiye ödemeleri yapılacak. Ayrıca memur emeklilerine erken maaş da ödenecek. Emekli ikramiyelerinin yanı sıra bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye haftası olacak. Peki, işçiler ne kadar ikramiye alacak? İşte tüm merak ediler haberimizde...

takvim.com.tr
26.04.2022 08:54 - Son Güncelleme: 26.04.2022 08:55
KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Milyonlarca kişinin beklediği ikramiye haftası geldi çattı. Bu hafta yaklaşık 13 milyon emekli ve işçiye ikramiye ödemeleri yapılacak. Ayrıca memur emeklilerine erken maaş da ödenecek. Emekli ikramiyelerinin yanı sıra bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye haftası olacak. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Peki, işçiler ne kadar ikramiye alacak? İşte tüm merak ediler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Yaklaşık 13 milyon kişi için bu hafta kazanç haftası olacak.

KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Emekliler ve işçilere ikramiye ödemeleri yapılacak.

KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Memur emeklilerine ayrıca erken maaş da söz konusu olacak.

KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

SSK emeklileri bayram ikramiyelerini 27-28 Nisan'da alacak.

SON DAKİKA