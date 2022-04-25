İhtiyaç, konut, taşıt kredisi kullananlar dikkat! İptal eden parasını alır!
Milyonlarca kişi gerek ihtiyaç gerek konut gerekse taşıt kredisi kullanmak için bankaların yolunu tutuyor. Birçok kişi banka tarafından tarafından sunulan evrakları okumadan imzalıyor. Banka tüketicilere hayat sigortası yapma şartı ile kredi kullanım imkanı sunuyor. Öte yandan sigorta yapılırken doğru beyanda bulunmak da önemli. Kanser gibi hastalıkların tedavi süreci başlamış olmasına rağmen sağlıklı olduğunu beyan eden kişinin, bu hastalıklar nedeni ile hayatını kaybetmesi durumunda hayat sigortası tarafından kredinin kalan kısmı bankaya ödenmiyor. İşte detaylar...
Hayat sigortaları konusunda mahkemelerde açılmış birçok dava bulunuyor. Bu davaların kiminde yargı, tüketiciyi haklı bulurken, kiminde bankaları ve sigorta şirketleri lehine karar veriyor. Geçtiğimiz ay ise kredi bağlantılı sigortala yönelik iki düzenleme yapıldı. Bunlardan biri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yayınladığı genelge, diğeri ise Meclis'ten geçerek yasalaşan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. Her iki düzenleme ile kredi ile bağlantılı hayat sigortalarında tüketicilerin, bankaların ve sigorta şirketlerinin hakları net bir şekilde ortaya kondu. Böylece yıllardır süren ve mahkemelere yansıyan tartışmalar da bitti. Peki, kredi bağlantılı hayat sigortalarında tüketicilerin ve bankaların hakları neler? İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı
1)Bankalar kredi verirken hayat sigortasını zorunlu tutabilirler mi?
Hayır, tutamazlar. Bankalar, kredi verirken sigorta konusunda tüketiciye iki ayrı paket sunmak zorunda. Biri, hayat sigortasının da içinde olduğu paket, diğeri ise sigortasız paket. Hayat sigortasının bankadan yaptırılması halinde daha uygun faiz oranları ve kredide daha esnek şartlar sunulabilir.
2)Sigorta yaptırılmazsa ne olur?
Bu durumda bankanın tüketiciyi riskli görüp, kredi vermeme hakkı olduğu gibi bankanın daha yüksek faiz oranları veya daha ağır kredi şartları öne sürme hakkı da bulunuyor.
4)Sigortayı bankadan yaptırmak zorunda mıyım?
Değilsiniz, başka bir sigorta şirketinden hayat sigortası yaptırıp, poliçeyi bankaya verebilirsiniz ve banka bu poliçeyi kabul etmek zorunda. Bankanın, başka yerden yapılmış hayat sigortasını kabul etmiyorum deme hakkı da bulunmuyor. Ancak banka, kredinin miktarı, vadesi ile uyumlu ve başta vefat, sakatlık, işsizlik, riskli hastalıkları kapsayan detaylı bir poliçe isteyebilir. Bu durumda bankanın istediği şartlara uygun bir poliçeyi başka bir sigorta şirketinden yaptırıp, bir ay içinde bankaya sunmak zorundasınız.
5)Bankadan yapılan sigortanın priminin yüksek olduğu söyleniyor. Başka şirketten sigorta yaptırırsam daha avantajlı olur mu?
Bu durum tamamen bankanın krediyi kullandırırken isteyeceği hayat sigortasının içeriğine bağlı. Banka geniş kapsamlı bir sigorta isterse, başka bir şirketten de sigorta yaptırılsa, prim yüksek ya da bankanın sunduğu ile aynı olabilir. Tek tek sigorta şirketlerine, 'banka benden böyle bir poliçe istedi, bunun primi ne kadar?' deyip, araştırmalısınız.