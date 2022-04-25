İhtiyaç, konut, taşıt kredisi kullananlar dikkat! İptal eden parasını alır!

1)Bankalar kredi verirken hayat sigortasını zorunlu tutabilirler mi?

Hayır, tutamazlar. Bankalar, kredi verirken sigorta konusunda tüketiciye iki ayrı paket sunmak zorunda. Biri, hayat sigortasının da içinde olduğu paket, diğeri ise sigortasız paket. Hayat sigortasının bankadan yaptırılması halinde daha uygun faiz oranları ve kredide daha esnek şartlar sunulabilir.

2)Sigorta yaptırılmazsa ne olur?

Bu durumda bankanın tüketiciyi riskli görüp, kredi vermeme hakkı olduğu gibi bankanın daha yüksek faiz oranları veya daha ağır kredi şartları öne sürme hakkı da bulunuyor.