SGK’dan yeni emeklilere müjde! Maaşınız bağlanırken 90 gün şartı ile 6.972 TL ödeme alabilirsiniz! İşte diğer şartlar…

Yeni emekli olanlar ilk maaşını alacak olmanın heyecanını yaşarken bazen aylığın bağlanma süreci vatandaşları üzebiliyor. Bu durumda da SGK devreye giriyor. Maaşınız bağlanırken 6.972 TL ödeme alabilirsiniz, tabii bunun için belirlenen şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayan vatandaşlar SGK'ya yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret ön ödeme alabiliyor. Normal şartlarda 1 hafta ile 10 gün içinde emekli maaşı bağlanırken bu süreci uzayanlar ise SGK'dan 3 maaş avans alma şansını elde ediyor. İşte detaylar…