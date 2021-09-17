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Haberler Ekonomi SGK’dan yeni emeklilere müjde! Maaşınız bağlanırken 90 gün şartı ile 6.972 TL ödeme alabilirsiniz! İşte diğer şartlar…

SGK’dan yeni emeklilere müjde! Maaşınız bağlanırken 90 gün şartı ile 6.972 TL ödeme alabilirsiniz! İşte diğer şartlar…

Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olarak rahat bir hayat sürmektir. Sigorta başlangıcı, ödenen primler ve yaş şartını tamamlayan vatandaşlar diğer tüm şartların yerine gelmiş olması koşulu ile emeklilik elde ediyor. SGK'dan yeni emeklilere müjdeli haber geldi, maaşın bağlanması için beklenen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ödeme almak mümkün. Maaşın bağlanmasındaki sürecin uzaması nedeniyle vatandaşların yüzünü güldürmek isteyen SGK'tan 6.972 TL ödeme almak için yazılı olarak başvuru yapmak gerekiyor. Peki bu ödemeden nasıl yararlanılabiliyor, SGK'ya başvuru şartları neler?

17.09.2021 07:32 - Son Güncelleme: 17.09.2021 07:33
SGK’dan yeni emeklilere müjde! Maaşınız bağlanırken 90 gün şartı ile 6.972 TL ödeme alabilirsiniz! İşte diğer şartlar…

Yeni emekli olanlar ilk maaşını alacak olmanın heyecanını yaşarken bazen aylığın bağlanma süreci vatandaşları üzebiliyor. Bu durumda da SGK devreye giriyor. Maaşınız bağlanırken 6.972 TL ödeme alabilirsiniz, tabii bunun için belirlenen şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayan vatandaşlar SGK'ya yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret ön ödeme alabiliyor. Normal şartlarda 1 hafta ile 10 gün içinde emekli maaşı bağlanırken bu süreci uzayanlar ise SGK'dan 3 maaş avans alma şansını elde ediyor. İşte detaylar…

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SGK’dan yeni emeklilere müjde! Maaşınız bağlanırken 90 gün şartı ile 6.972 TL ödeme alabilirsiniz! İşte diğer şartlar…

EMEKLİYE AVANS 2021

SGK bu uygulamayı onaylarsa, nakit sıkıntısı yaşayan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak avans talep edebilecek. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olduğundan avans uygulamasının onaylanmasıyla emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek.

SGK’dan yeni emeklilere müjde! Maaşınız bağlanırken 90 gün şartı ile 6.972 TL ödeme alabilirsiniz! İşte diğer şartlar…

Çekilen avans emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitler halinde kesilecek. 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılacak.

SGK’dan yeni emeklilere müjde! Maaşınız bağlanırken 90 gün şartı ile 6.972 TL ödeme alabilirsiniz! İşte diğer şartlar…

EMEKLİ PARALARI SGK'YA İADE EDİLMESİN

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliği'ne emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderildi.

SGK’dan yeni emeklilere müjde! Maaşınız bağlanırken 90 gün şartı ile 6.972 TL ödeme alabilirsiniz! İşte diğer şartlar…

Yazıda, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiği hatırlatıldı.

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