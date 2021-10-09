1000 liraya yükseltiliyor! Yüz binlerce gence güzel haber! Onu da devlet ödeyecek!
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 55 maddelik yeni ekonomi paketinde sona gelindi. Teklife göre, yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaf, gelir vergisinden muaf olacak. MHP ile son şekli verilerek Meclis'e sunulacak 55 maddelik teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak.
Ve sonunda belli oldu! Aylık 1000 liraya yükseltiliyor. Onu da devlet ödeyecek. Stajyer öğrencilere müjde. Meslek liseleri ara eleman yetiştirmesi suretiyle teşvik ediliyor. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenlemeyle işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Rakamın da 1000 TL'ye çıkarılması bekleniyor.
ARA ELEMANA TEŞVİK
Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Mevcut halde meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenlemeyle işverenin ödediği destek sayısını devlet karşılayacak. Rakamın da 1000 TL'ye çıkarılması bekleniyor.
Yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan ve kolay usulle defter tutan aşağı yukarı 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak. Berber, kuaför, terzi gibi ufak esnaf, defter tutmaya devam edecek.
YOUTUBER'LARA BANKA AYARI
Youtuber'lara da vergi kolayliği getiriliyor. Videolara reklam alarak para kazananlar, vergi mükellefi oluyor ve defter tutma zorunluluğu getiriliyordu.