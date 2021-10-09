1000 liraya yükseltiliyor! Yüz binlerce gence güzel haber! Onu da devlet ödeyecek!

Ve sonunda belli oldu! Aylık 1000 liraya yükseltiliyor. Onu da devlet ödeyecek. Stajyer öğrencilere müjde. Meslek liseleri ara eleman yetiştirmesi suretiyle teşvik ediliyor. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenlemeyle işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Rakamın da 1000 TL'ye çıkarılması bekleniyor.