Ve sonunda netleşti! PTT tarafından milyonlarca vatandaşın hesabına 865 TL yatıyor! İşte o detaylar!

Muhtaç durumdaki vatandaşlara ve engellilere devlet tarafından yapılan yardımlar bu ay zamlı ödenecek. Sosyal yardım ödemelerinde kişi başına gelire bakılarak muhtaçlık durumu tespit ediliyor. 2021 itibariyle yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükseldi. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

Belirtilen şartları sağlayan kişiler 2021 yaşlılık maaşı ödeneğinden yararlanabilmektedir. Yaşlılık maaşları, koşullara uyum sağlayanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan imkandan yararlanabilmektedir. Yaşlılık maaşı alabilmek adına gelir düzeyinin farklı olarak söylenmesi veya yanlış beyanlarda bulunulması maaşın kesilmesine neden olmaktadır. Belgelerde herhangi bir yanlışlık bulunmaması ve kişinin şartlara uygun olduğu tespit edildiğinde maaştan yararlanılabilmektedir.