Ve sonunda netleşti! PTT tarafından milyonlarca vatandaşın hesabına 865 TL yatıyor! İşte o detaylar!
65 yaşın üzerinde herhangi bir gelire sahip olmayan vatandaşlar yaşlılık maaşı almaya hak kazanmaktadır. Yaşlılık maaşları, 2022 sayılı kanun kapsamında düzenlenmektedir. Yaşlılık maaşı başvuruları kabul edilenve şartları sağlayan kişiler, SGK üzerinden düzenli olarak aylık alabilmektedir. Yaşlılık maaşı yılda iki kez zamlanan yaşlılık aylığı Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor. Yaşlılık maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için yaşlılık maaşlarının ödeme günleri farklı günlere dağılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz yaşlılık aylığı alma takvimi ile yaşlılık maaşını alacak olan kişiler, doğum tarihinin son rakamına göre 2021 Yaşlılık maaşı ödemesini PTT'den gidip çekilebilecek
Muhtaç durumdaki vatandaşlara ve engellilere devlet tarafından yapılan yardımlar bu ay zamlı ödenecek. Sosyal yardım ödemelerinde kişi başına gelire bakılarak muhtaçlık durumu tespit ediliyor. 2021 itibariyle yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükseldi. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.
Belirtilen şartları sağlayan kişiler 2021 yaşlılık maaşı ödeneğinden yararlanabilmektedir. Yaşlılık maaşları, koşullara uyum sağlayanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan imkandan yararlanabilmektedir. Yaşlılık maaşı alabilmek adına gelir düzeyinin farklı olarak söylenmesi veya yanlış beyanlarda bulunulması maaşın kesilmesine neden olmaktadır. Belgelerde herhangi bir yanlışlık bulunmaması ve kişinin şartlara uygun olduğu tespit edildiğinde maaştan yararlanılabilmektedir.
2021 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve yaşlılık (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Nisan ayı yaşlılık maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, yaşlılık aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor.