Ve sonunda netleşti! Peşinat yok sadece taksitle! Faiz ödemeden anında evinizi alın! 2022’de herkes konut sahibi olacak!
Faiz ödemeden anında evinizi alın! 2022'de herkes konut sahibi olacak! Türkiye'nin önde gelen katılım bankası Emlak Katılım, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz finansman seçenekleri sunmaya devam ediyor. 2022 yılında artan konut fiyatlarına rağmen ev satın almak isteyenlere özel cazip teklifler sunacak. Yeni Evini Bekletmeyen Konut Finansmanı kapsamında ise Emlak Katılım Bankası satın alınmak istenen evin %100'üne kadar finansman sunacak. İşte en uygun faizsiz konut kredisi seçenekleri.
Türkiye'de katılım bankacılığı alanında önemli bir yer edinen Emlak Katılım, faizsiz bankacılık esaslarına göre istediğiniz evi satın alarak, talep edilen vade sürelerinde kar payı oranı ile satışı gerçekleştirmektedir. Bu sayede faiz yükü altına girmeden vatandaşların en uygun vade ve kar oranı seçenekleri ile ev sahibi olması sağlanmaktadır.
120 ay vade seçeneklerine sahip finansman kapsamında, satın alınacak evin ekspertiz değerinin %100'üne kadar finansman kullandırılır. Mevcut evlerini satmayı tercih edenlerin 12 – 18 ay arası taksitlerle toplu ödeme yapmaları da mümkündür. Mevcut evin satılarak yapılacak erken kapatma ile herhangi bir ceza ödenmeden işlem de yapılabilmektedir.
Emlak Katılım Birlikte Konut Finansmanı
Emlak Katılım Bankası tarafından vatandaşların ev sahibi olması için alternatif birçok konut finansmanı seçeneği sunuluyor. Ev sahibi olmak isteyen ancak tek başına bunu yapacak finansmanı olmayanlar için sunulan Birlikte Konut Finansmanı, istedikleri eve, istedikleri kişilerle beraber ödeme yaparak satın alma fırsatı sağlar.