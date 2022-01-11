Rehin yok! Sıfır ve 6-8 yaşına kadar ikinci el araçlar için taşıt kredisi QNB Finansbank'ta! 50 bin TL kredi için taksit hesaplaması!
QNB Finansbank'ta! 50 bin TL kredi için taksit hesaplaması! Otomotiv sektöründe yaşanan olumsuz fiyat artışları bankaların da harekete geçmesini sağladı. Otomobil devlerinin 2022 Ocak ayına özel kampanyaları ile indirimlere başlamasının ardından son dönemde 0 km taşıt kredilerine olan ilginin de arttığı görülüyor. Öte yandan ikinci el araçlarda ise kredi arayışları devam ediyor. Artan araç fiyatları nedeniyle otomobil satın alma hayallerinden vazgeçenler için QNB Finansbank tarafından cazip oranlar ile taşıt kredisi sunuluyor. 8 yaşa kadar araçlardan 0 km araçlara kadar en uygun taşıt kredisi QNB Finansbank'tan tüm vatandaşlara sunulacak. Peki, en uygun taşıt kredisi hangi bankada?
QNB Finansbank'ın 48 aya varan vade seçenekleri ve %2,57'den başlayan faiz oranları ile sağladığı kredilerden yararlanarak sıfır km bir araç satın almaları sağlanacaktır.
Uygun faiz oranları, ödeme planlarını kişiselleştirme ve sabit veya esnek ödeme seçeneklerinden yararlanma avantajları ile tüm vatandaşların araç satın alımlarını çok daha karlı bir hale getirmeleri QNB Finansbank Taşıt Kredisi ile mümkün hale getiriliyor.
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0 km ile 5 yaşa kadar olan araçlarda 48 aya kadar vade seçenekleri uygulanırken, 6 – 8 yaş arası ikinci el otomobillerde ise araç yaşının vade ile toplamı 10 yılı aşmayacak şekilde yeni bir ödeme planı oluşturulmaktadır. Kredi miktarı ve vade sayısına göre yapılacak hesaplamalar kapsamında en uygun ödeme koşulları belirlenecektir.
QNB Finansbank Taşıt Kredisi Başvuru
QNB Finansbank'ın taşıt kredisi avantajlarından yararlanmak için satın alınmak istenen aracın proforma faturası veya ikinci el aracın ruhsat fotokopisi talep edilmektedir. QNB Finansbank Standart Taşıt Kredisi kampanyasına başvuru yapmak için gerekli diğer belgeler ile en yakın QNB Finansbank şubesi üzerinden işlem yapılması mümkündür.