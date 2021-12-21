Ve sonunda netleşti! Öğrencilere 12 ay boyunca 850-1.700-2.550 TL para verilecek! Her ayın altıncı ve onuncu günleri arasında...

Milyonlarca öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs ve kredi ödemelerinin ne kadar olacağını heyecanla bekliyordu. Bilindiği üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere hem kredi hem de karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında öğrencilere verilecek olan KYK burs ve kredi ücretlerini de tek tek duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 2022 yılında verilecek ödeme tutarlarını merak etmeye başladı. Tüm öğrencilerin merak ettiği miktarları haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik.